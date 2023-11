Drava v spodnjem toku še narasla, poplavljene zlasti površine pod Ptujskim jezerom

Skupaj pa so v preteklih 24 urah v povezavi z močnim neurjem z vetrom, močnim deževjem in poplavami zabeležili skupaj 175 dogodkov, od tega na območjih regijskih centrov za obveščanje Kranj (58), Nova Gorica (32), Slovenj Gradec (19), Ljubljana (15) in Koper (14).

Vreme je preglavice povzročalo zlasti v petek do polnoči, drugi del noči pa je bil bolj miren, so potrdili na Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Ponoči sta sicer po besedah Goloba naraščali tudi Sava in Krka - Sava v spodnjem toku, Krka pa v srednjem in spodnjem toku, kjer je tudi poplavljala, vendar na območjih vsakoletnih poplav.

V Dravogradu, kjer je Drava že v petek dopoldne prestopila bregove, so ob Ribiški poti preventivno evakuirali devet objektov oziroma 15 ljudi. Zaradi izboljšanja razmer so se skoraj vsi lahko zvečer vrnili v svoje domove, dva prebivalca pa sta noč preživela pri sorodnikih, je povedal poveljnik občinske civilne zaščite Bojan Zavec . Skrbi pa jih, kaj bo prinesla nova pošiljka padavin, ki je napovedana za nedeljo.

Na vprašanje, ali gre pri poplavljanju Drave za odklon od razmer, ki so pričakovane za to obdobje v letu, je Golob odgovoril, da je tak obseg poplav nekoliko redkejši, da pa razmer ne gre primerjati z največjimi obsegi poplav, ko so v nevarnosti celotna naselja.

Močan veter je podiral drevesa in poškodoval drogove elektrodistribucije, zaradi česar je ostalo brez dobave električne energije več odjemalcev. Zaradi močnega deževja je meteorna voda zalila več objektov, poplavila nekaj cestišč, zaradi razmočenosti terena pa se je sprožilo nekaj zemeljskih plazov. Zaradi naraslih vodotokov je v naselju Podhom v občini Gorje narasla reka Radovna odnesla most, v Logu pod Mangartom pa je prišlo do onesnaženja potoka Roja, ki se izliva v reko Koritnico.

Na terenu je bilo aktivnih skupno 114 gasilskih enot, od tega 8 poklicnih ter službe komunale in cestnih podjetij. Gasilci so preventivno čistili prepuste meteorne vode, izvajali protipoplavne zaščitne ukrepe, polnili in nameščali protipoplavne vreče ter potopne črpalke, iz poplavljenih prostorov objektov izčrpali meteorno vodo, odstranjevali podrto drevje in zasilno prekrili poškodovana ostrešja objektov. Občanom, ki so ostali brez dobave električne energije, so pomagali z agregati, še kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje.

Danes ne bo običajnega mesečnega preizkusa siren z opozorilnim znakom

V petek so imeli zaradi zalivanja razburkanega morja težave tudi na Obali, opozorilne sirene pa so se sprožile v naseljih ob Dravi.

Ta je imela tudi ponoči in zjutraj visok pretok. Podatki Dravskih elektrarn pa kažejo, da je trenutno najvišji pretok pri hidroelektrarni Fala, in sicer 1582 kubična metra na sekundo, nekaj manjši pa je še pri Hidroelektrarnah Zlatoličje in Formin, kjer pa je v zadnji uri pretok nekoliko upadel.