Po mnenju koalicije predlog SDS za pomoč ribičem spodkopava arbitražo

Na današnji izredni seji razprave in glasovanja ni bilo, saj je predlog SDS v torek zavrnil pristojni odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Poslanske skupine so tako le prestavile stališča o njem.

Koalicijski poslanci so izpostavili, da je predlog spremembe zakona za pomoč ribičem, ki ga je v četrtek sprejela vlada in ga poslala v sprejem državnemu zboru po skrajšanem postopku, ustreznejši, saj za razliko od predloga SDS ne predvideva plačila glob vnaprej. Plačila vnaprej bi namreč po njihovi oceni pomenila nepriznavanje arbitražne razsodbe oz. priznavanje pristojnosti hrvaških organov v delu morja, ki po arbitraži pripada Sloveniji.