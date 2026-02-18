Po mnenju Kosija v Sloveniji 'vedno slabše', Arčon: Številke kažejo drugače

Andrej Kosi iz SDS je ocenil, da je Slovenija po prvem mandatu Golobove vlade v slabšem stanju. Opozoril je, da je BDP leta 2020 znašal 2,5 odstotka, lani pa 1,1 odstotka. Vedno več podjetij se po njegovih besedah seli v tujino, zlasti na sosednjo Hrvaško. "Odpušča se delavce na Koroškem, odpušča se delavce v Mariboru, ker podjetja ne vidijo več prihodnosti v Sloveniji," je izpostavil.

Konkurenčnost države prav tako pada, slovensko kmetijstvo je pred izzivi, težave so vidne v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi, čeprav imamo prispevek, je našteval Kosi.

Matej Arčon iz Gibanja Svoboda se s Kosijem ne strinja. Poudaril je, da je vlada znižala javni dolg s 73 odstotkov na 67 odstotkov BDP, zvišala se je bonitetna ocena države, kar pomeni, da "plačujemo manj kredita glede na porabo in da imamo boljše obrestne mere". "Dejstvo je, da smo prehiteli Portugalsko, da smo ob boku Španije in Italije," je dodal in zatrdil, da je vlada stabilizirala državo ter postavila ključne temelje za nadaljnji razvoj.

Kosi je medtem opozoril na naraščanje števila ljudi pod pragom revščine – z 270 tisoč leta 2022 na 275 tisoč sedaj – in vztrajne podražitve hrane ter dolge čakalne dobe v zdravstvu, kar vse negativno vpliva na kupno moč prebivalcev.

"Mi smo navajeni na njihovo politiko ustrahovanja, manipulacij, laži, številke kažejo drugače," mu je odgovoril Arčon. Informacije, da se podjetja selijo, je označil za laž, ob tem pa navedel, da je stanje na Hrvaškem slabše kot v Sloveniji.

