V Centru za socialno delo (CSD) Ljubljana so letos zabeležili 680 stikov oziroma prijav nasilja v družini, pri čemer je Policija v 125 primerih povzročitelju izrekla ukrep prepovedi približevanja, hkrati pa so opravili 43 namestitev v varno okolje. Vendar so v omenjenem centru prepričani, da so številke mnogo višje od uradnih podatkov.

Kot so poudarili v ljubljanskem CSD, ki pokriva območje prestolnice, Grosupljega, Vrhnike in Logatca, nasilje v družini še vedno predstavlja prikrito problematiko in zahteva vso pozornost tako od pristojnih in države kot tudi od vsakega posameznika, pa naj gre za soseda, prijatelja, družinskega člana ali koga drugega. Nasilje med družinskimi člani, še posebej v intimnih partnerskih odnosih, je namreč po njihovih navedbah pogosto prikrito, dogaja se za zaprtimi vrati, zato ga je tudi težje prepoznavati in preprečevati. Žrtve pogosto potrebujejo veliko strokovne podpore in pomoči, da zmorejo spregovoriti o nasilju. Ob tem je tovrstno nasilje v Sloveniji še vedno stigmatizirano, toleranca pa je kljub izboljšanju razmer v zadnjih letih še vedno prevelika, medtem ko centri za socialno delo zagovarjajo ničelno toleranco do nasilja v družini.

icon-expand Po mnenju ljubljanskega CSD je nasilja v družini več, kot kažejo uradne številke. FOTO: Shutterstock

Podatki, ki jih beležijo, kažejo na to, da je še vedno velik delež primerov, v katerih so žrtve nasilja ženskega spola, pri čemer posebej poudarjajo, da so otroci žrtve nasilja tudi, če so ob njem le prisotni ali živijo v okolju, kjer prihaja do nasilja. Otroci pa imajo kot žrtve nasilja prednost pri obravnavi. Vsako nasilje je treba prijaviti Na ljubljanskem CSD zato poudarjajo, da je vsako nasilje treba prijaviti, žrtve pa imajo na voljo različne vrste in vire pomoči, s katerimi jim lahko pristojne institucije pomagajo pri odpravljanju ogroženosti. Center za socialno delo je osrednja institucija pri obravnavi nasilja v družini, žrtvi pa bodo ponudili tudi možnost spremljevalca, ki jo lahko spremlja na policijo, da lažje izpove svojo zgodbo. Poudarjajo tudi, da grožnje potencialnega povzročitelja in strahove žrtve vselej vzamejo zelo resno, žrtve pa svarijo, da je najnevarnejši čas za žensko takrat, ko želi zapustiti ali že zapusti nasilnega partnerja, saj lahko ta uporabi vse načine, da bi jo pridobil nazaj. Žrtvam družinskega nasilja center najprej posreduje informacije in jih seznani z vsemi organizacijami, na katere se lahko obrnejo. Po navadi je prva institucija, ki vstopa v družino ter se sooči z obravnavo in preiskavo nasilja v družini, Policija, ki ima možnost žrtev zaščititi tudi tako, da povzročitelju izreče prepoved približevanja. Kot so še pojasnili v sporočilu za javnost, se pogosto dogaja, da žrtve nimajo dovolj moči, da bi poiskale pomoč. V svoji okolici namreč pogosto naletijo na nerazumevanje, prisotna sta sram in strah, nekateri lahko žrtve celo obsojajo. Čeprav v času epidemije na ljubljanskem CSD niso zaznali naraščanja števila primerov nasilja v družini, to ne pomeni, da se je tovrstno nasilje zmanjšalo. V tem obdobju so bili namreč družinski člani večinoma doma, žrtev pa je še težje klicala ali poiskala pomoč, saj je bil povzročitelj ves čas prisoten. V svetu se vse bolj uveljavlja tudi poseben znak za pomoč ob nasilju. Oseba, ki ga doživlja, pokaže znak osebi na drugi strani tako, da najprej pokaže odprto dlan, nato palec premakne v dlan in ga pokrije z ostalimi prsti. Oseba pri tem ne uporabi nobenih besed in lahko to opravi skrivaj, ne da bi povzročitelj, če je v bližini, to opazil, so še dodali.

Nasilje lahko prerase v kaj hujšega– prijavijo naj ga tudi sorodniki, sosedje in znanci Na območju Šmarja pri Jelšah se je v ponedeljek zgodila družinska tragedija, v kateri sta umrli dve osebi. Kot kaže, je 61-letni moški ustrelil 57-letno žensko, ko so v stanovanje prišli policisti, pa so našli še hudo ranjenega moškega, ki je kljub nudenju hitre pomoči umrl. Gre za že drugi umor na območju PU Celje v manj kot tednu dni. V nedeljo je 36-letni moški, ki so ga celjski policisti v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in kršitev javnega reda in miru, do smrti zabodel mamo in poškodoval očeta, nato pa pobegnil s kraja dogodka. "Ne spomnim se, da bi v tako kratkem času prišlo do ponovitve družinske tragedije," je komentiral Aleš Slapnik s PU Celje, a dodal, da so to v Sloveniji redki pojavi in jih med sabo ne moremo povezovati. Vse žrtve nasilja tudi Policija poziva, naj vsako obliko takoj prijavijo. "Le na ta način bomo lahko storili vse, da žrtev zaščitimo in proti storilcu pravočasno ukrepamo. Prav tako pozivamo sorodnike žrtev, sosede, znance, skratka vse, ki posumijo, da se med štirimi zidovi dogaja nasilje, naj nas o tem obvestijo,"so še dodali celjski policisti. V ponedeljek se je tako zgodil že peti umor v Sloveniji v dveh mesecih in pol. Lani jih je bilo kar 16, od tega trije trojni.