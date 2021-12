Po mnenju Logarja resolucija o vladavini prava v Sloveniji ne potrebuje posebne pozornosti

Resolucija o vladavini prava v Sloveniji, o kateri bo v četrtek glasoval Evropski parlament, je političen dokument, ki ne potrebuje posebne pozornosti, je na srečanju zunanjih ministrov EU v Bruslju menil zunanji minister Anže Logar. Tudi novembrska razprava evropskih poslancev o tem je po njegovih besedah pokazala, da ni večjega interesa za to resolucijo. Po njegovem mnenju je Slovenija zavezana vladavini prava, kar da so v času slovenskega predsedovanja tudi dokazali.

Evropski poslanci bodo v četrtek na plenarnem zasedanju v Strasbourgu glasovali o resoluciji o vladavini prava v Sloveniji. V njej bodo, če jo bodo podprli, med drugim izrazili veliko zaskrbljenost zaradi globoke razklanosti v državi in pozvali k spoštljivi javni razpravi. Zunanji minister Anže Logar, ki po udeležbi na zasedanju zunanjih ministrov EU v Bruslju potuje v Strasbourg na plenarno zasedanje, kjer bo nastopal v imenu slovenskega predsedstva Sveta EU, je izpostavil politično naravo omenjene resolucije. To, da se glasuje o resoluciji, čeprav je slovenska vlada odpravila očitke, ki se jih je v času slovenskega predsedovanja izpostavljalo na evropskem parketu, predvsem v Evropskem parlamentu, "priča o politični naravi tega dokumenta, saj vemo, da je Evropski parlament politični organ", je dejal Logar.

icon-expand Anže Logar FOTO: Damjan Žibert

Resolucija po Logarjevem mnenju "ne potrebuje posebne dodatne pozornosti". "Konec koncev smo v zadnji razpravi, kjer sem sam osebno prisostvoval, videli, da večjega interesa za to resolucijo ni," je še izpostavil minister v virtualnem pogovoru s slovenskimi dopisniki v Bruslju. Slovenija je po njegovih besedah zavezana vladavini prava, kar da so v času slovenskega predsedovanja dokazali. "Tudi največjim dvomljivcem smo dokazali, da znamo na pravi način iskati in dosegati soglasja. To je tudi najboljši odgovor tistim, ki želijo še naprej notranjepolitične teme izvažati na evropski parket," je dejal.

Predlog resolucije o Sloveniji so vložile štiri politične skupine v Evropskem parlamentu – socialdemokrati, liberalci, zeleni in levica. Največja skupina, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP), sicer evropska politična družina slovenskega premierja Janeza Janše, se jim ni pridružila. V EPP so si sicer po neuradnih informacijah prizadevali, da bi resolucijo umaknili z dnevnega reda decembrskega plenarnega zasedanja, saj da sta glavna razloga zanjo – zapleti z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev in financiranjem Slovenske tiskovne agencije, rešena.

Logar: S predajo štafete Franciji Slovenija ne bo več predstavljala uspehov Premier Janez Janša je julija parlamentu predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja. Ob koncu predsedovanja pa ga po napovedih ne bo v Strasbourg, da bi predstavil bilanco, kar je bil v preteklosti sicer običaj. To prakso so v minulih letih resda opustili, verjetno tudi zaradi pandemije covida-19. Vendar pa je neuradno slišati, da bi slovenski premier lahko v Strasbourgu predstavil bilanco predsedovanja, če bi to želel. Namesto njega naj bi po nekaterih napovedih to januarja storil prav Logar.

icon-expand Bo Janša ob koncu predsedovanja predstavil bilanco? FOTO: Shutterstock