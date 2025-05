Po mnenju ministrstva večina stavkovnih zahtev rešljiva na ravni AVP

Kot so za STA zapisali na ministrstvu za infrastrukturo, pozorno spremljajo stanje v Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP) in so vedno pripravljeni prisluhniti predlogom, ki se nanašajo na učinkovitost njenega delovanja. Ob tem pa so poudarili, da je vodenje in poslovanje AVP od ministrstva ločeno.

Ministrstvo je v preteklem obdobju zaznalo več okoliščin, ki so vzbujale zaskrbljenost glede izvajanja nalog AVP, so zapisali. V zvezi s stanjem na področju pridobivanja vozniških izpitov, kjer so se čakalne dobe podaljševale, so AVP avgusta 2024 pozvali, da se odzove na zahteve po skrajšanju čakalnih dob. Kljub pozivom AVP ni pripravila konkretnih ukrepov za optimizacijo načina dela, stanje pa se je v tem obdobju še poslabšalo, so dodali.

Po pregledu stavkovnih zahtev Sindikata AVP so navedli, da je večina zahtev v pristojnosti vodstva AVP in po mnenju ministrstva tudi rešljiva na ravni AVP, del, ki se nanaša na dodatke k plačam pa je stvar pogajanj na ravni vladi. Dodali so še, da so glede nezadostnega števila ocenjevalcev na ministrstvo za javno upravo večkrat naslovili predloge za povečanje števila zaposlitev.

Za izboljšanje položaja ocenjevalcev so dosegli, da je bilo v uredbi o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede uvrščeno novo delovno mesto višji ocenjevalec na vozniškem izpitu I, so sporočili z ministrstva. Dodali so, da AVP te priložnosti za karierni razvoj zaposlenih ocenjevalcev ni izkoristila.

Na ministrstvu so v preteklem tednu prejeli predlog Sindikata državnih organov Slovenije za neformalni sestanek. Kot so napovedali, se ga bodo udeležili in tako sodelovali pri oblikovanju rešitve stavkovnih zahtev.

V Sindikatu AVP opozarjajo na slabe pogoje za ocenjevalce na vozniškem izpitu in njihovo pomanjkanje, zaradi česar se daljšajo čakalne dobe za izpitno vožnjo. Plača ocenjevalca začetnika bi morala biti vsaj primerljiva s plačo učitelja vožnje, menijo v sindikatu, kjer so začeli priprave na stavko. V vodstvu agencije so v četrtek za STA navedli, da se zavedajo problematike podaljševanja čakalnih dob za izpitno vožnjo na nekaterih območjih in si aktivno prizadevajo za njeno reševanje. Obenem so zagotovili, da dialog s Sindikatom AVP ves čas poteka.