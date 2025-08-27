Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Rešitev za zastoje: tretji pas, hitra železnica in dvotirni železniški promet?

Ljubljana, 27. 08. 2025 19.37 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Rebeka Tomaduz
Komentarji
3

Čas, ki ga izgubljamo v zastojih, ni le prometni problem, ampak je ogledalo družbe, ki stoji. Kako naprej? Tretji pas, hitra železnica, ki bi na vlake privabila več potnikov, in dvotirni železniški promet povsod. V to smer gredo ideje strokovnjakov za inženiring, ker je utopično verjeti, da bo z leti vse manj turistov ali tranzitnega prometa. Smo letos podrli nov rekord v nočitvah ali nas občutek, da so naše ceste bolj polne, samo vara?

Pot, ki bi jo sicer opravili v slabih 40 minutah, se hitro raztegne na uro ali še več.

"To, kar se nam dogaja na avtocestah, ti zastoji, to ni nobeno presenečenje. Cestno-prometni strokovnjaki so že več kot deset let nazaj praktično na vsakem dogodku, srečanju, konferenci, kongresu opozarjali, da se bo to zgodilo," pravi Slovenko Henigman iz Združenja za svetovalni inženiring.

Zastoji na ljubljanski obvoznici
Zastoji na ljubljanski obvoznici FOTO: Aljoša Kravanja

In tako ni le v času najbolj obremenjenih ur, torej zjutraj ali po končani službi, ob petkih ali pa pred in med prazniki. Zdi se, da pravila, kdaj bodo naše ceste prometno obremenjene, ni več. Še hitreje smo to opazili letos, ko so turisti, številčnejši kot sicer, preplavili Slovenijo.

"Če pogledamo podatke za junij in julij glede na isto obdobje lani, je bila rast prihodov 8-odstotna, rast prenočitev pa 10-odstotna. Za avgust zaenkrat razpolagamo s podatki eksperimentalne statistike, ki niso tako zanesljivi, dajejo pa dobro prvo osnovo in kaže se nadaljevanje rasti. Če pogledamo prenočitve, je bilo v juniju teh dober milijon, julija pa okoli tri milijone," pojasni Martina Gojkošek iz Slovenske turistične organizacije.

Dars prodal več kot 1,6 milijona vinjet

Kako obremenjene so ceste, pove tudi podatek, da je Dars v letošnjem poletju prodal več kot 1,6 milijona e-vinjet.

In rešitev? Stroka verjame, da je razširitev avtoceste v šestpasovnico izvedljiva v nekaj letih. "Je absolutno treba zagnati projekt pri Darsu skupaj z državnim inženirjem, da se bo delalo praktično 24 ur na dan in da se bo te odseke, ki so že pripravljeni, čim prej razširilo," poleg dolgotrajnega, a nujnega projekta izgradnje hitre železnice, pa bi se Henigman kar se da hitro osredotočil na dvotirnost po vsej Sloveniji.

zastoji promet
Naslednji članek

Živinorejci protestirali na Agri, posredovali varnostniki

SORODNI ČLANKI

Prvi mož Darsa zavrnil odstop, prevoznikom sporoča: Dars ni kriv za zastoje

Kaos na lokalnih cestah, ki so vse bolj obremenjene zaradi obvozov

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štajerc65
27. 08. 2025 19.48
Nehajte že flancat. To se dogaja že 20 let. Alenka čao pa nekdo bolj sposoben naj prevzame infrastrukturo. Aja Golob zdaj nima časa poroka pa to.
ODGOVORI
0 0
Castrum
27. 08. 2025 19.46
Inamo vrhunsko ministrico za infrastukturo. Ni se nam bat za prihodnost....
ODGOVORI
0 0
ivan z Doba
27. 08. 2025 19.49
Prejšnji je bil super. Je rešil vse AC probleme in zadovoljil kastrirane rovtarje! 😎
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163