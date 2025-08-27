Rešitev za zastoje: tretji pas, hitra železnica in dvotirni železniški promet?

Pot, ki bi jo sicer opravili v slabih 40 minutah, se hitro raztegne na uro ali še več.
"To, kar se nam dogaja na avtocestah, ti zastoji, to ni nobeno presenečenje. Cestno-prometni strokovnjaki so že več kot deset let nazaj praktično na vsakem dogodku, srečanju, konferenci, kongresu opozarjali, da se bo to zgodilo," pravi Slovenko Henigman iz Združenja za svetovalni inženiring.
In tako ni le v času najbolj obremenjenih ur, torej zjutraj ali po končani službi, ob petkih ali pa pred in med prazniki. Zdi se, da pravila, kdaj bodo naše ceste prometno obremenjene, ni več. Še hitreje smo to opazili letos, ko so turisti, številčnejši kot sicer, preplavili Slovenijo.
"Če pogledamo podatke za junij in julij glede na isto obdobje lani, je bila rast prihodov 8-odstotna, rast prenočitev pa 10-odstotna. Za avgust zaenkrat razpolagamo s podatki eksperimentalne statistike, ki niso tako zanesljivi, dajejo pa dobro prvo osnovo in kaže se nadaljevanje rasti. Če pogledamo prenočitve, je bilo v juniju teh dober milijon, julija pa okoli tri milijone," pojasni Martina Gojkošek iz Slovenske turistične organizacije.
Dars prodal več kot 1,6 milijona vinjet
Kako obremenjene so ceste, pove tudi podatek, da je Dars v letošnjem poletju prodal več kot 1,6 milijona e-vinjet.
In rešitev? Stroka verjame, da je razširitev avtoceste v šestpasovnico izvedljiva v nekaj letih. "Je absolutno treba zagnati projekt pri Darsu skupaj z državnim inženirjem, da se bo delalo praktično 24 ur na dan in da se bo te odseke, ki so že pripravljeni, čim prej razširilo," poleg dolgotrajnega, a nujnega projekta izgradnje hitre železnice, pa bi se Henigman kar se da hitro osredotočil na dvotirnost po vsej Sloveniji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.