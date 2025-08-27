Rešitev za zastoje: tretji pas, hitra železnica in dvotirni železniški promet?

Čas, ki ga izgubljamo v zastojih, ni le prometni problem, ampak je ogledalo družbe, ki stoji. Kako naprej? Tretji pas, hitra železnica, ki bi na vlake privabila več potnikov, in dvotirni železniški promet povsod. V to smer gredo ideje strokovnjakov za inženiring, ker je utopično verjeti, da bo z leti vse manj turistov ali tranzitnega prometa. Smo letos podrli nov rekord v nočitvah ali nas občutek, da so naše ceste bolj polne, samo vara?

Pot, ki bi jo sicer opravili v slabih 40 minutah, se hitro raztegne na uro ali še več. "To, kar se nam dogaja na avtocestah, ti zastoji, to ni nobeno presenečenje. Cestno-prometni strokovnjaki so že več kot deset let nazaj praktično na vsakem dogodku, srečanju, konferenci, kongresu opozarjali, da se bo to zgodilo," pravi Slovenko Henigman iz Združenja za svetovalni inženiring.

Zastoji na ljubljanski obvoznici FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

In tako ni le v času najbolj obremenjenih ur, torej zjutraj ali po končani službi, ob petkih ali pa pred in med prazniki. Zdi se, da pravila, kdaj bodo naše ceste prometno obremenjene, ni več. Še hitreje smo to opazili letos, ko so turisti, številčnejši kot sicer, preplavili Slovenijo. "Če pogledamo podatke za junij in julij glede na isto obdobje lani, je bila rast prihodov 8-odstotna, rast prenočitev pa 10-odstotna. Za avgust zaenkrat razpolagamo s podatki eksperimentalne statistike, ki niso tako zanesljivi, dajejo pa dobro prvo osnovo in kaže se nadaljevanje rasti. Če pogledamo prenočitve, je bilo v juniju teh dober milijon, julija pa okoli tri milijone," pojasni Martina Gojkošek iz Slovenske turistične organizacije.

Dars prodal več kot 1,6 milijona vinjet