Po Mohariču poslanski mandat zavrnila še dva kandidata

Po odstopu poslanca Resnice Borisa Mijiča se je kot najverjetnejši naslednik omenjal Slavko Moharič. Ta je v tem tednu stopil pred medije in sporočil, da poslanskega mandata ne bo sprejel, pri čemer je svojo odločitev pospremil s čustvenim odzivom.

Naslednji na seznamu je bil Mirko Radujković, ki pa je včeraj tudi uradno zavrnil poslanski mandat.

Kot tretja možna kandidatka je bila Marjana Matjašič iz Biša v občini Trnovska vas. Pred dnevi je v pogovoru za 24UR napovedala, da ji ideja, da bi postala poslanka, 'ne diši', saj da ni navdušena nad delovanjem hrama demokracije. Dodala je, da jo je pri Resnici prepričal program, a so se nato nekatere stvari obrnile tako, kot si ni želela.