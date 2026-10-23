Po Mohariču poslanski mandat zavrnila še dva kandidata

Po odstopu poslanca Resnice Borisa Mijiča se je kot najverjetnejši naslednik omenjal Slavko Moharič. Ta je v tem tednu stopil pred medije in sporočil, da poslanskega mandata ne bo sprejel, pri čemer je svojo odločitev pospremil s čustvenim odzivom.
Naslednji na seznamu je bil Mirko Radujković, ki pa je včeraj tudi uradno zavrnil poslanski mandat.
Kot tretja možna kandidatka je bila Marjana Matjašič iz Biša v občini Trnovska vas. Pred dnevi je v pogovoru za 24UR napovedala, da ji ideja, da bi postala poslanka, 'ne diši', saj da ni navdušena nad delovanjem hrama demokracije. Dodala je, da jo je pri Resnici prepričal program, a so se nato nekatere stvari obrnile tako, kot si ni želela.
Matjašičeva je zdaj za RTV Slovenija sporočila, da mandata ne bo prevzela, izjavo, da se mu odreka, pa bo podpisala naslednji teden. Povedala je, da se ne strinja s potezami stranke in njenim sodelovanjem s koalicijo Janeza Janše.
Za njo je na seznamu v volilni enoti Ptuj Anita Bratinščak Hanželič, ki pa do prejema uradnega obvestila DVK zadeve ne želi komentirati.
In kaj se zgodi v primeru, da bi zmanjkalo kandidatov za poslance? Izvedejo se nove volitve v volilni enoti, na katerih bi nastopile zopet vse stranke, mandat pa bi pripadel stranki z najboljšim rezultatom.
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