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Slovenija

Po Mohariču poslanski mandat zavrnila še dva kandidata

Ljubljana, 23. 10. 2026 14.58 pred 22 minutami 2 min branja 20

Avtor:
M.S. R.M.
Slavko Moharič

Resnica po odstopu poslanca Borisa Mijiča še vedno išče kandidata, ki bi bil pripravljen sprejeti poslanski mandat. Da v državni zbor ne gre, je tudi uradno sporočil Mirko Radujković, pred njim je to storil že Slavko Moharič. Poslanskega stolčka ne želi zasesti niti naslednja v vrsti, Marjana Matjašič.

Po odstopu poslanca Resnice Borisa Mijiča se je kot najverjetnejši naslednik omenjal Slavko Moharič. Ta je v tem tednu stopil pred medije in sporočil, da poslanskega mandata ne bo sprejel, pri čemer je svojo odločitev pospremil s čustvenim odzivom.

Naslednji na seznamu je bil Mirko Radujković, ki pa je včeraj tudi uradno zavrnil poslanski mandat.

Kot tretja možna kandidatka je bila Marjana Matjašič iz Biša v občini Trnovska vas. Pred dnevi je v pogovoru za 24UR napovedala, da ji ideja, da bi postala poslanka, 'ne diši', saj da ni navdušena nad delovanjem hrama demokracije. Dodala je, da jo je pri Resnici prepričal program, a so se nato nekatere stvari obrnile tako, kot si ni želela.

Zoran Stevanović, predsednik Resnice.
Zoran Stevanović, predsednik Resnice.
FOTO: Bobo

Matjašičeva je zdaj za RTV Slovenija sporočila, da mandata ne bo prevzela, izjavo, da se mu odreka, pa bo podpisala naslednji teden. Povedala je, da se ne strinja s potezami stranke in njenim sodelovanjem s koalicijo Janeza Janše.

Za njo je na seznamu v volilni enoti Ptuj Anita Bratinščak Hanželič, ki pa do prejema uradnega obvestila DVK zadeve ne želi komentirati.

In kaj se zgodi v primeru, da bi zmanjkalo kandidatov za poslance? Izvedejo se nove volitve v volilni enoti, na katerih bi nastopile zopet vse stranke, mandat pa bi pripadel stranki z najboljšim rezultatom.

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KOMENTARJI20

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Delorean1973
23. 10. 2026 15.21
No zdaj se vidi, da je Stevanovića Janša dobesedno kupil, ali pa ga drži v pesti s kakšno skrito informacijo. Ker člani stranke so očitno proti sodelovanju z njim. Stevo je pa jasno postavil pogoj za poslanca. Ali sodeluješ s to vlado, ali pa se odpovej mandatu. Očitno imajo člani njegove stranke bistveno več morale in integritete kot on sam.
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0 0
blurp_blurp
23. 10. 2026 15.21
Seveda bo doktor Stevo to prodal kot “nočemo se prenagliti, iščemo najboljšega možnega kandidata v dobro Slovenije. Moč ljudem.” In karavana bo šla naprej.
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0 0
baldahin
23. 10. 2026 15.21
Stranka Resnica je zaradi kadrovske stiske med svojimi člani organizirala veliko nagradno igro: 3. nagrada: Vikend paket v termah in poslanski stolček. 2. nagrada: Vikend paket v termah brez poslanskega stolčka. 1. glavna nagrada: Pisno, notarsko overjeno potrdilo, da te pod nobenim pogojem ne bodo spustili v parlament ali prisilili v koalicijo z Janšo. Tolažilna nagrada za tistega, ki ni zadel ničesar? Štiriletni mandat v državnem zboru z odvzemom možnosti odstopa.
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0 0
barjan?ek1
23. 10. 2026 15.17
Med lažnivce nobeden noče, kaj tukaj ni jasno
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+2
2 0
Žmavc
23. 10. 2026 15.11
Hrana za levičarje. Malo drobtinic jim vržeš, pa se že vžgejo. 😂😂
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-6
0 6
Delorean1973
23. 10. 2026 15.18
Mi rabimo vsaj drobtinice, vi se samovžigate ko zagledate Janeza.
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0 0
barjan?ek1
23. 10. 2026 15.22
Ja Stevo doživi orgazem ko zagleda vrhovnega vodjo
Odgovori
0 0
sencina
23. 10. 2026 15.11
Sami iči haha.Jih bolj skrbi kaj bo rekla žlahta in ne bivsi polivaj.Bravo
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+3
3 0
PredsednikSveta
23. 10. 2026 15.11
Če maš slab dan , se spomni da lahko bi bilo še huje - lahko bi na volitvah obkrožil Lažnico 😂
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+3
3 0
Tomy1
23. 10. 2026 15.10
Izgleda , da bo počasi mesto poslanca bolj kazenska funkcija in ti jo bo prisodilo sodišče in še to za večje zločine ... Samo prekršek ne bo dovolj....!!!
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+4
4 0
Antena
23. 10. 2026 15.09
Zakaj gredo potem v politiko ? Nazaj delat in to za tekoci trak
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+5
5 0
Bbcc12
23. 10. 2026 15.09
Haha. Tem se je sram pokazati, ker so kandidirali na listi Resnice oz. Laži.
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+5
5 0
Sventevith
23. 10. 2026 15.08
Top. Kera komedija :)))))
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+3
3 0
Mučenik
23. 10. 2026 15.07
tako zvesti narodu, pa nobeden ne upa povedat zakaj zavračajo postavitev na poslansko mesto......
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+2
2 0
baldahin
23. 10. 2026 15.05
Štajerci, samosvoji, pokončni, kleni ljudje, kaj se vam je zgodilo v glavah, da ste se pustili zapeljati nekemu prišleku, kvazi politiku brez moralnih vrednot?! Poglejte kako vas sramoti!
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+3
5 2
Verus
23. 10. 2026 15.04
drobtina na drobtino, pogača, kamen na kamen, palač, pacient na pacienta, slovenska politika
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-1
2 3
Bbcc12
23. 10. 2026 15.09
Največji pacient v politiki je Janša.
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+5
6 1
anatomija
23. 10. 2026 15.03
me zanima kaj se bi sedaj Stevanovič iz Resnice zlagal
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+3
4 1
Bbcc12
23. 10. 2026 15.10
Da preštevajo kandidate.🤣
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+3
3 0
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