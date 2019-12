Božič nadpovprečno topel, kako bo pa na silvestrovo?

Ne le že 12. leto zapored zelen, letošnji božič je tudi nenavadno topel, eden najtoplejših v zadnjih desetletjih. Po večjem delu države so temperature zrasle prek 10 stopinj Celzija, na Obali so se povzpele skoraj do petnajstice. Številni so tako ta praznični dan uživali v sončnih žarkih in spomladanskih temperaturah. Če pa kdo pogreša sneg - tega skoraj zagotovo ne bo niti na najdaljšo noč v letu.