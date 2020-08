Po nadzoru na Brezjah: 'Po mikrofonu smo opozarjali ljudi, da skrbijo za razdaljo'

Za komentar smo prosili organizatorja maše - Slovensko Marijino narodno svetišče. Rektor svetišča Robert Bahčič pravi, da so poskrbeli za uresničitev vseh zdravstvenih ukrepov, kot to izhaja iz navodil Slovenske škofovske konference, vključno z obhajanjem svetih maš na prostem, zagotavljanjem ustrezne razdalje med verniki (razen med člani istega gospodinjstva), nošnja obraznih mask in razkuževanja, oddajo telefonske številke vsakega udeležence, razkuževanje rok in uporaba maske pri duhovnikih pred in po obhajanju, …

Poudarja, da so imeli zagotovljeno redarsko službo in reševalno vozilo. Opravili pa so tudi razgovore s slovensko policijo o svetih mašah na prostem. Meni, da so z vsem naštetim zagotovili vse pogoje za izvedbo maš.

Poleg tega so pred osrednjo sveto mašo 45 minut in nato vsakih deset minut po mikrofonu opozarjali ljudi, da skrbijo za svojo varnost in varnost bližnjih, da skrbijo za razdaljo in da ob vstopu v cerkev nosijo masko, da ne premikajo stolov in da se držijo označenih prostorov, ki so jih letos prvič narisali po tleh. Dodaja pa, da glede nekaterih primerov vernikov, ki niso upoštevali razdalje, niso mogli ukrepati, saj za to nimajo pristojnosti.

NIJZ: Verski obredi niso javne prireditve

Včeraj smo tudi naslovili vprašanje na NIJZ, ali bi morali za dogodek pridobiti dovoljenje. Odgovorili so nam, da z odlokom, ki ga je sprejela vlada RS (ne NIJZ), verski obredi ne sodijo med javne prireditve, za katere bi organizatorji morali zaprositi za mnenje NIJZ.