Po najtoplejšem majskem dnevu prihaja fronta z možnimi neurji in točo

Najvišjo temperaturo so izmerili na letališču Cerklje ob Krki, in sicer kar 31,8 stopinje Celzija.

Ledeni možje, ki godujejo v teh dneh, v nasprotju z lani in predlani letos ne bodo upravičili svojega slovesa. K nam se je namreč iznad zahodne Evrope in Iberskega polotoka razširilo območje z zelo toplim zrakom. V večjem delu vzhodne Slovenije so temperature ob šibkem jugozahodnem vetru prvič letos dosegle in predvsem v Pomurju in Posavju lahko za kakšno stopinjo tudi presegle 30 stopinj Celzija.

Morje, ki je imelo med 17 in 18 stopinjami Celzija, se ne ogreva tako hitro kot ozračje, zato so temperature v Istri spomladi in v prvem delu poletja pogosto nižje kot v preostalem delu Slovenije.

Na Gorenjskem, Koroškem, Kočevskem, Goriškem in v osrednji Sloveniji so bile najvišje temperature od 26 do 29 stopinj Celzija, nekaj manj so termometri pokazali na Notranjskem in ob morju.

Jutri možna krajevna neurja s točo

Na vreme pri nas bo tudi v naslednjih desetih dneh vplivalo območje visokega zračnega tlaka z zelo toplim zrakom. Ker pa bomo le na obrobju njegovega vpliva, bo ozračje občasno nestabilno.

Po današnjem sončnem in vročem dnevu bo tako jutri vremensko dogajanje precej bolj pestro. Zjutraj in dopoldne se bomo še nahajali v zelo topli in suhi zračni masi, kar pomeni, da se bodo temperature po sončnem vzhodu spet začele strmo dvigati, hkrati pa se nam bo od severa že bližala oslabljena hladna fronta. Zaradi velike nestabilnosti ozračja, ki jo bosta povzročila hladna fronta in močno majsko sonce, lahko jutri predvsem na severu države pričakujemo nastanek številnih ploh in neviht.

Že dopoldne se bodo nevihte začele pojavljati v Avstriji, zgodaj popoldne pa se bodo s severozahodnim vetrom začele širiti tudi na našo stran meje. Razmere bodo ugodne tudi za nastanek lokalno močnejših neviht in neurij z nalivi, sunki vetra in točo. Nevihte bodo najprej zajele severne kraje (Gorenjsko, Koroško, Štajersko in Prekmurje), pozno popoldne ali zvečer pa se bodo lahko pomaknile tudi nad Ljubljansko kotlino, Dolenjsko in Posavje.

Drugam vpliv fronte predvidoma ne bo segel. V Beli krajini, kjer bo večji del dneva sončno, bodo tudi jutrišnje temperature okoli 30 stopinj Celzija, drugod bo nekaj stopinj manj.

Ob močnejših krajevnih nevihtah z nalivi lahko jutri popoldne in zvečer hitro narastejo in poplavijo manjši vodotoki in hudourniki. Razlivanja so popoldne najbolj verjetna v severni Sloveniji, proti večeru in zvečer pa tudi v osrednjem in vzhodnem delu države.