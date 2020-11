'Varnostna situacija v Sloveniji zagotovo resnejša, kot je bila še včeraj'

Slovenska policija je v povezavi s ponedeljkovim terorističnim napadom na Dunaju okrepila delovanje na terenu, prav tako pa je v stalnem stiku s partnerskima agencijama in tujimi varnostnimi organi Avstrije in sosednjih držav, s katerimi poteka izmenjava podatkov v okviru tesnega mednarodnega sodelovanja. Obrambni minister Matej Tonin je povedal, da je varnostna situacija v Sloveniji danes zagotovo resnejša, kot je bila še včeraj. Avstrijski kolegici Klaudii Tanner pa je ponudil pomoč Slovenije.

"Ves čas aktivno spremljamo situacijo in temu tudi ustrezno prilagajamo naše ukrepe ter aktivnosti. Policija skupaj z organizatorji dogodkov, lokalno skupnostjo, zasebno varnostnimi subjekti ter upravnimi enotami vsak varnostni dogodek oceni ter zagotovi varnostne ukrepe," so pojasnili na Generalni policijski upravi (GPU). Po njihovih navedbah ob povečanih varnostnih obremenitvah v tem obdobju v zagotavljanje varnosti vključujejo tako materialno tehnična sredstva kot različne strukture policijskih resursov. Policijske enote v skladu z varnostnimi ocenami opredelijo varnostno obremenjena območja in obdobja ter z različnimi oblikami policijskega dela pristopijo k izvedbi nalog.

Slovenska policija je okrepila delovanje na terenu.

Prioritete pri tem so preprečevanje kaznivih dejanj, vzdrževanje in vzpostavljanje javnega reda in miru, zagotavljanje hitre in učinkovite intervencije ter zaščita žrtev kaznivih ravnanj, so zapisali na policiji. Na meji z Avstrijo in tudi na mejah z drugimi sosednjimi državami policija že sicer izvaja naloge, ki so določene z odloki za preprečevanja širjenja epidemije covida-19.

V okviru tega in tudi v okviru drugih nalog policisti nadzorujejo promet oseb, ki prihajajo iz Avstrije in drugih držav članic Evropske unije. Vsi policisti so po navedbah GPU seznanjeni z zadnjimi dogodki v uniji in izvajajo vse predvidene ukrepe za zagotavljanje varnosti. "Ena od stalnih nalog pa je tudi ozaveščanje o radikalizaciji, ki vodi v nasilni ekstremizem ali terorizem, pri čemer sodelujemo tudi z drugimi deležniki,"so še zapisali. Tonin avstrijski kolegici po napadu na Dunaju ponudil pomoč Slovenije

Matej Tonin

Kot je zapisal obrambni minister Matej Tonin na družbenih omrežjih, ji je "izrazil sožalje ob tragičnih dogodkih na Dunaju" ter ji zagotovil "našo solidarnost in pomoč, če bi jo potrebovali". "Sosedje so prvi, na katere se lahko zanesemo v času krize,"je dodal. Po pogovoru pa je novinarjem v Budimpešti povedal, da je ministrica dejala, da se bodo v primeru potrebe obrnili na Slovenijo. Ob tem je ocenil, da je po napadu na Dunaju, v katerem so bili ubiti štirje civilisti, varnostna situacija v Sloveniji "zagotovo resnejša, kot je bila še včeraj". "To ni nekje tam daleč, to je tik pred našimi vrati. To, kar se dogaja v Avstriji, bo imelo vpliv na Slovenijo, še posebej, če bo Avstrija spremenila režim na meji. Zlasti na tiste delavce migrante, ki delajo v Avstriji," je dodal. "Držati moramo skupaj in sprejeti vse ukrepe, ki jih lahko. V varnost je treba investirati, ko še lahko," je še dejal Tonin v izjavi novinarjem v Budimpešti po pogovorih z madžarskim obrambnim ministrom Tiborjem Benkom o poglobitvi sodelovanja med državama. Medtem slovenska veleposlanica v AvstrijiKsenija ŠkrilecSlovencem na Dunaju po ponedeljkovem terorističnem napadu svetuje večjo previdnost in preudarnost. Zaenkrat sicer ni informacij, da bi bil kdorkoli od Slovencev poškodovan ali v nevarnosti. Dodala je, da je Dunaj danes razmeroma običajen.

Škrilčeva je dejala, da je v ponedeljek zvečer po medijih in družbenih omrežjih krožilo veliko informacij in dezinformacij o napadu, ki je zahteval najmanj štiri smrtne žrtve. "Včeraj je vse skupaj izgledalo veliko bolj dramatično, kot je po jutranji streznitvi in pregledu situacije zdaj ocena stanja," je povedala. Na veleposlaništvo se po njenih besedah v zvezi z napadom ni obrnil noben Slovenec. "Slovencem svetujem večjo previdnost in preudarnost, da se zanašajo na svojo zdravo pamet, da se informirajo in upoštevajo navodila in napotke avstrijskih uradnih organov, tako kot vsi drugi Avstrijci ali pa Dunajčani," je povedala veleposlanica. Na Dunaju sicer po ocenah veleposlaništva živi okoli 5000 Slovencev. Islamska skupnost v Sloveniji: Nasilju je treba narediti konec Islamska skupnost v Sloveniji ostro obsoja ponedeljkov teroristični napad na Dunaju, v katerem so bili ubiti in ranjeni nedolžni ljudje. Nemogoče je sprejeti, da se v sodobnem času na takšen teroristični način ubijajo nedolžni ljudje, so zapisali. Nasilju je treba po njihovem pozivu narediti konec.

Muslimanski kulturni center v Ljubljani