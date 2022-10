Po napadu na Kovačevo Inštitut 8. marec sklical novinarsko konferenco

Že včeraj smo poročali, da je Niko Kovač sredi Ljubljane fizično napadel neznanec. Kot je pojasnila, se je vanjo na Bavarskem dvoru z vso silo zaletel moški in jo odrinil, ob tem pa med drugim vpil, da bo ubil njenega psa, in psoval Inštitut 8. marec. Dogodek se je zgodil sredi belega dne, ob njej pa je bila tudi prijateljica. Kovačeva je podala prijavo na policijo, kjer se je zaradi fizičnega nasilja zglasila že drugič v zadnjih desetih dneh.

Kovačeva je napad povezala z nasilnim odnosom do inštituta, kar je po njenem mnenju tudi sistemsko spodbujano. Kljub temu se od referenduma za javno Radiotelevizijo Slovenije (RTVS) ne bo umikala, je zatrdila. "Janševi kolaži, Nova24 in spodbujanje sovraštva imajo tudi materialne učinke," meni.

Ko je postalo jasno, da je SDS-u uspelo zbrati podpise za tri referendume, je Kovačeva Janezu Janši sporočila, da pakira kovčke in prihaja nazaj v Slovenijo. Sama dobro ve, kako močno orožje so, saj je na referendum o vodi privabila kar 789.000 Slovenk in Slovencev. To je bila druga največja udeležba na referendumu, več ljudi je odločalo samo še o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in Nato.