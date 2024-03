Po napadu na stran predsednice ruski hekerji še nad RTV Slovenija

Po napadu na spletno stran predsednice Republike Slovenije in na spletne strani več državnih organov so si hekerji minulo noč za tarčo izbrali še RTV Slovenija. Njihova spletna stran je bila nekaj časa nedostopna, in sicer od približno 23. ure zvečer do zgodnjih jutranjih ur. Po naših neuradnih informacijah za napadom stoji skupina ruskih hekerjev, ki je Sloveniji pred dnevi napovedala kibernetsko vojno.

Za pojasnila smo se obrnili na RTV Slovenija, SI-CERT in Urad Vlade RS za informacijsko varnost. Slednji so za 24ur.com potrdili, da so ob svojem stalnem delu situacijskega zavedanja zaznali incident. Več podrobnosti niso navedli. Ruska hekerska skupina Cyber Army Russia Reborn, ki naj bi imela tesne vezi z ruskimi obveščevalnimi službami, je v tem tednu na omrežju X napovedala kampanjo proti Sloveniji. Kot so zapisali, je razlog priključitev Slovenije češki pobudi za skupno nabavo streliva velikih kalibrov zunaj Evropske unije za Ukrajino.

Njihova prva tarča je bila v sredo spletna stran predsednice države Nataše Pirc Musar. Na SI-CERT so pojasnili, da je šlo za t. i. napad onemogočanja. V takšnem primeru gre za usklajeno poplavo zahtev, katerih namen je obremeniti strežnik in otežiti njegovo dostopnost. Ob tem so poudarili, da hekerji niso ukradli nobenih podatkov.