Po napadu: 'Ni zidu, vrat ali šipe, ki ga v skupnosti ne bi postavili nazaj'

V petek zjutraj je skupina neznanih oseb napadla LGBT-klub Tiffany na Metelkovi v Ljubljani. Napadalci so razbili okna in vhodna vrata stavbe Lovci, v kateri sta LGBT-kluba Tiffany in Monokel, ter grozili osebju kluba, ob prihodu policistov pa so pobegnili.

Napad so v petek med drugim obsodili v društvih ŠKUC in Legebitra, prav tako sta dogodek obsodila predsednik vlade Marjan Šarec in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode, so v petek pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana, kjer so morebitne očividce zaprosili za dodatne informacije in navedli, da preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Zaradi napada so še vedno pretreseni tudi v skupnosti na Metelkovi, kjer menijo, da je dogodek "eden od pokazateljev, da je sovraštvo do LGBTIQ manjšin v naši družbi še kako navzoče".

Kot so zapisali v danes posredovani izjavi za javnost, ga ni zidu, vrat ali šipe, ki ga v skupnosti ne bi postavili nazaj, kar so dokazali že v preteklosti, nazadnje po lanskem požigu kluba Jalle Jalle.

Opozarjajo, da smo vsi soodgovorni za porast kulture nasilja

"Saniranje škode pa mora iti z roko v roki z gradnjo varne, solidarne in spoštljive skupnosti. Zadnja leta to zaradi sistematičnega poglabljanja družbenih neenakosti in normalizacije kulture sovraštva postaja vse teže, javni prostor pa je čedalje bolj prežet z nikdar sankcioniranimi izrazi sovraštva bodisi do tujcev, socialno ogroženih, žensk, in z vedno pogostejšimi napadi na LGBTIQ osebe in skupnosti,"so zapisali pri avtonomnem kulturnem centru (AKC) Metelkova mesto.

"Povezava med politikami oblasti, ki so sovražno nastrojene proti delu družbe - tako denimo v primeru drastičnega zmanjšanja denarne socialne pomoči ali morilskem mejnem režimu - in fizičnimi napadi uličnih nasilnežev je nesporna,"so še prepričani v skupnosti, kjer opozarjajo, da smo vsi soodgovorni za porast kulture in družbe nasilja, tako tisti, ki imajo vpliv na javno mnenje, kot tisti, ki ob pojavu nasilja in sovraštva molčijo.

Po navedbah AKC Metelkova mesto ni dovolj, da Ljubljanski grad enkrat na leto zažari v barvah mavrice, vsak dan je namreč treba delovati zoper sleherno nasilje, obsojati in zaustavljati kakršne koli nasilne akcije in preprečevati širjenje sovraštva na osnovi spolne usmerjenosti, spolne identitete ali kakšne druge osebne okoliščine. Zato v skupnosti pozivajo vse, da se odzovejo na vsak primer nasilja, da podprejo prizadevanja napadenih prostorov in boj proti širjenju sovraštva do LGBTIQ manjšin.