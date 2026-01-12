Po napadu z nožem: dijakom in zaposlenim zagotovili psihološko pomoč

Po petkovem napadu na murskosoboški Srednji zdravstveni šoli, kjer je dijak prvega letnika z nožem poškodoval četrtošolko, so se dijaki vrnili k pouku, med njimi tudi napadena dijakinja. Tako dijakom, okoli 400 jih je, kot zaposlenim je vodstvo šole zagotovilo psihološko pomoč. A ne le v šoli, prostor za pogovor o morebitnih skrbeh in stiskah povezanih z nasilnimi dogodki v šoli, mora biti tudi doma, opozarja klinična psihologinja. In ob tem dodaja, da naj otroke, predvsem najstnike, k pogovoru ne silimo.