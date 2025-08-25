Svet
Po napadu v Umagu: trem osumljenim začasno odvzeli prostost
Po novem napadu na slovenske turiste v Istri, zaradi katerega je 32-letni Slovenec še vedno v bolnišnici, je istrska policija začasno odvzela prostost 53-letniku, 23-letniku in danes še 20-letniku, in sicer zaradi suma povzročitve hude telesne poškodbe. Do spora naj bi prišlo, spomnimo, ker naj bi slovenski državljani v baru polivali in razbijali kozarce, lastnik lokala, njegov sin in 20-letnik pa so z njimi obračunali s pestmi in celo palicami. Razgrajali nismo, zatrjujejo Slovenci, poškodbe pa so utrpeli številni, med njimi, po njihovih besedah, tudi starši.
