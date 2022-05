Po napaki DVK: Dali odpoved, zdaj pa ostali brez poslanskih sedežev

Dvanajst življenjskih poti se je včeraj v nekaj minutah spremenilo zaradi računalniške napake. Ljudje so v službah že dali odpoved in si reorganizirali življenje, drugi pa so se sprijaznili, da jim na volitvah ni uspelo in morajo v nekaj dneh zamenjati službo. Presenečenje in razočaranje "skoraj poslancev" in tistih, ki so bili prepričani, da niso izvoljeni. Kako so potekale sinočnje ure in kaj vse se kandidatom zaradi matematičnega izračuna postavlja na glavo?

12 kandidatom Gibanja Svoboda, Levice, SDS in NSi se zaradi računalniške napake spreminjajo življenjski načrti. Formalnost potrjevanja rezultata se je dva tedna po volitvah sprevrgla v presenečenje. Kot smo poročali, je nastala napaka pri delitvi poslanskih mandatov – za nekatere dobra novica. Kot pripoveduje Franc Props iz Gibanja Svoboda: "Bil sem doma, ko sem začel dobivati sporočila in klice." Janeza Žaklja iz NSi je o tem, da bo poslanec, obvestil Jožef Horvat. In slaba novica za druge. Maja Kocjan iz SDS je za to, da je izgubila stolček, izvedela od znanca. PREBERI ŠE Predsednik DVK Golob: Volitve poštene in zakonite Šest kandidatk in kandidatov se mora od poslanskih stolčkov posloviti, še preden bi jih zasedli. Drugi pa jih zelo nepričakovano bodo. Z reorganizacijo življenja se ukvarjajo prav vsi, nekateri pa imajo slajše skrbi kot drugi. Alenka Helbl iz SDS pove, da je novico o poslanskem mestu praznovala v krogu najožje družine in prijateljev. Poslavlja se z mesta profesorice slovenščine v srednji šoli, čestitali pa so ji tudi že dijaki in starši. Janez Žakelj iz NSi pa pove, da je že računal, da bo šel kot profesionalni župan nazaj na občino, zdaj bo pač očitno šel v parlament. PREBERI ŠE Zaradi računalniškega hrošča napačno izračunali šest poslanskih mandatov Spet drugi so v večji zagati. Tomaž Lah iz Gibanja Svoboda: "Tudi sam sem se želel potruditi, da bi čim uspešneje nastopil predviden zaupan mandat, seveda v službi, pa tudi v osebnem življenju." Andrej Kosi iz SDS pa je že podal odpoved delovnega razmerja: "Upam, da bo delodajalec to informacijo sprejel, ampak o tem bomo govorili jutri, ko bo delovni dan." icon-expand Volitve 2022 FOTO: Aljoša Kravanja Predvsem iz vladajočih strank prihajajo pomisleki o senci dvoma, ki da ga tovrstni pripetljaji mečejo na volitve. Franc Props pa pravi, da se je pokazalo, da zadeve ne držijo, dokler ni vse podpisano. Šampanjci naj se ne odpirajo predčasno, v komisiji pa medtem pravijo, da so računalniški programi popravljeni, predlagana pa je bila tudi že sprememba zakonodaje, ki bo v prihodnosti omogočila enostavnejšo preverbo delitve mandatov.