Po napornem dnevu ležete v posteljo, potem pa začnete razmišljati o vsem? To je lahko rešitev

"Sem odgovorila na tisti e-mail? Kaj moram jutri povedati na sestanku? Otrok je danes prišel iz šole čisto slabe volje, se kaj dogaja? In ne smem pozabiti poklicati zobozdravnika." Kar čez dan uspešno odrivamo na stran, ima zvečer nenadoma dovolj prostora, da pride v ospredje. In tako smo lahko fizično že v postelji, z mislimi pa še vedno sredi službe, družinskih obveznosti in jutrišnjega dne.

Zakaj ravno zvečer začnemo premlevati?

Čez dan nimamo veliko priložnosti za premišljevanje. Prehajamo od ene naloge do druge, odgovarjamo na sporočila, sprejemamo odločitve, usklajujemo urnike in rešujemo stvari, ki ne morejo počakati. Ko se okolica zvečer umiri, izgine velik del dražljajev, ki so našo pozornost odvračali od podzavestnih misli. Naenkrat ostanemo sami z njimi. Ne premlevamo nujno samo velikih skrbi. Včasih so to povsem vsakdanje stvari: neprijeten pogovor s sodelavcem, otrokova ocena, račun, ki ga moramo plačati, jutrišnji sestanek ali občutek, da danes nismo naredili dovolj. Skrbi, povezane z delom, odnosi, denarjem ali družinskimi obveznostmi, lahko poskrbijo, da se tudi zvečer težje odklopimo. Zato ni presenetljivo, da se naporen dan včasih v naših mislih nadaljuje še dolgo po tem, ko končamo z obveznostmi.

Tudi z leti se skrbi ne upokojijo

V zrelejšem življenjskem obdobju je vsakdan morda drugačen, vendar to še ne pomeni, da je vedno mirnejši. Nekateri še vedno opravljajo zahtevno službo, drugi skrbijo za ostarele starše, pomagajo odraslim otrokom ali pazijo vnuke. Temu se lahko pridružijo skrbi glede zdravja, partnerja, financ ali sprememb, ki jih prinaša novo življenjsko obdobje. Pet minut pozneje smo že popolnoma budni in rešujemo težavo, ki ob treh zjutraj skoraj zagotovo ne bo rešena.

Naravna podpora za lažji odklop

Če je bil ves dan intenziven, od sebe težko pričakujemo, da bomo ob pritisku na stikalo za luč v nekaj sekundah prešli iz polne pripravljenosti v popoln odklop. Zato je koristno ustvariti nekaj vmesnega prostora. Za nekoga je to knjiga, za drugega topel tuš, nekaj minut tišine ali večer brez službenih sporočil. Pomaga predvsem ponavljajoč se večerni ritual, s katerim sebi nakažemo, da je dnevnih obveznosti za danes konec. In prav v takšno rutino lahko vključimo tudi Bach RESCUE NIGHT kapljice, ki izhajajo iz pristopa britanskega zdravnika dr. Edwarda Bacha. Ta je v prvi polovici 20. stoletja razvil sistem cvetne terapije, ki temelji na prepričanju, da so naša čustvena stanja tesno povezana s splošnim počutjem. Različnim čustvenim stanjem je pripisal posamezne cvetne esence, iz katerih je nastala tudi originalna mešanica Bach RESCUE. Bach RESCUE NIGHT združuje pet originalnih Bachovih cvetnih esenc, ki jim je dodana še esenca belega kostanja. Medtem ko so osnovne esence po Bachovem pristopu povezane s pogumom, potrpežljivostjo, zbranostjo, čustveno tolažbo in samokontrolo, je beli kostanj tradicionalno povezan z umirjanjem ponavljajočih se misli in notranjega nemira. Prav zato je ta kombinacija zasnovana kot del večerne rutine, ko si želimo odložiti dnevne skrbi in se pripraviti na počitek. Kapljice lahko tako postanejo del znanega večernega rituala, ki nam pomaga ustvariti prostor med napornim dnevom in časom, namenjenim počitku.

Ni treba, da jutrišnji dan rešujemo že nocoj