Po naporni in dolgi akciji iz jame izvlekli poškodovanega jamarja

"Za nami je naporna in dolga akcija. Hvala vsem enotam in vsem reševalcem, ki so pomagali, da se je akcija uspešno zaključila. Sledi še nekaj ur pospravljanja, počitek in povratek domov," je po končanem reševanju na Facebooku zapisal Marko Zakrajšek , vodja operative pri Jamarski reševalni službi. Poškodovancu, sicer svojemu jamarskemu kolegu, so zaželeli dobro okrevanje.

Po več kot 28 urah reševanja so danes okoli 4.30 iz jame Preporod pri Predmeji nosila s poškodovanim jamarjem izvlekli iz jame in ga predali enoti gorske reševalne službe. Sledil je spust do ceste, kjer je jamarja prevzela enota nujne medicinske pomoči, ki ga je nato odpeljala v ljubljanski klinični center.

Reševalna akcija je stekla v sredo malo po polnoči, ko je jamarju med dvigom iz nove jame, ki jo še raziskujejo, na glavo padel večji kamen, predrl njegovo čelado in ga poškodoval. Jamar, sicer domačin in tudi sam jamarski reševalec, je zaradi udarca utrpel lažji pretres možganov, saj se ne spomni, kaj se je zgodilo. Z njim je bil med obhodom jame še en jamar, ki je poskrbel za kolega, nato pa hitro odšel iz jame ter poklical reševalce in vzel topla oblačila za poškodovanega jamarja.

Jamar je bil ves čas pri zavesti, a so ga morali zaradi nevarnosti poškodbe iz jame odnesti na nosilih. Ob poškodovancu, ki je imel nad očesom hematom, je bila tudi zdravnica, sicer tudi jamarska reševalka.

Reševanje je potekalo več ur, saj so morali z eksplozivom razširiti vhod in dve ožini v jami, da so lahko poškodovanca na nosilih prinesli ven. Čeprav so bili reševalci najprej optimistični, da jim bo uspelo poškodovanca izvleči do 19. ure, jim je zadnja ožina povzročala težave, saj je skala zelo kompaktna in so jo morali v izogib morebitnim poškodbam počasi odstranjevati.