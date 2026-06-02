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Slovenija

Po napovedi o nočnih delih Bratuškova skeptična

Ljubljana, 02. 06. 2026 19.36 pred 2 urama 2 min branja 8

Avtor:
Rebeka Tomaduz
zastoj na primorski avtocesti - 3

Kako verjetno je, da bi na primorski avtocesti nočna dela stekla že ta konec tedna, kot je napovedal kandidat za novega infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec? Odhajajoča ministrica Alenka Bratušek pravi, da bo njegov poskus spremljala z zanimanjem, saj je sama velikokrat naletela na odpor stroke, prometni strokovnjak Andrej Brglez pa pravi, da je delo ponoči mogoče, tako delajo tudi v tujini.

Včerajšnja napoved pospešitve del na primorski avtocesti Jerneja Vrtovca, da pričakuje, da se vsaj pri Postojni, "kjer je največji zamašek, začnejo izvajati dela ponoči", ni naletela na pozitivno mnenje pri vseh.

"Če me vprašate, a bodo že ta petek delali ponoči, 100-odstotno da ne," pa pravi prometni strokovnjak Brglez. "Posebna gradbena dela izvajajo posebna gradbena podjetja in s temi ima Dars neke dogovore. In tukaj – ugibam – bo zdaj Dars od njih zahteval ali pa jih bo začel stiskati, da se spremenijo ti pogoji dela in začnejo delati tudi ponoči."

Preberi še Brglez: Vrtovec mora najti sistem, kako bomo gradili hitreje

To bo velik izziv, meni tudi ministrica v odhajanju. "Mislim, da je bolj kot denar v tem primeru problem delovna sila pri gradbincih in bom zdaj z zanimanjem spremljala, kako jih bodo zdaj lahko zagotovili. Ker če jih samo z enega gradbišča vzamejo, zato da bodo na drugem delali ponoči, potem niso naredili nič," je prepričana Alenka Bratušek.

Kar je prejšnji mesec izpostavil tudi prvi mož Darsa Andrej Ribič, ki je pojasnil, da niso "sposobni včasih spraviti z gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali dela ponoči".

"Govorila sem na več sestankih s sodelavci na direkciji, s strokovnimi ljudmi na DRI, ki bdijo nad vsemi infrastrukturnimi projekti, z Darsom, gradbinci, gospodarsko zbornico, skratka res smo se veliko pogovarjali o tem, na mizo so dajali skoraj nešteto ovir, zakaj se te stvari ne dajo," je dodala Bratuškova. Ob tem je izpostavila hrup, prižgane reflektorje ... "Avtoprevozniki na primer kažejo s prstom na gradbince: delajte ponoči, gradbinci pa na avtoprevoznike: vi vozite ponoči!"

Bi pa nočna dela lahko zaživela v prihodnje, ocenjuje prometni strokovnjak. "Glede na to, da vsi vemo, da se v evropskih državah seveda dela tudi ponoči, sem prepričan, da se bo lahko tudi v Sloveniji. Je pa verjetno – ugibam – morda treba spremeniti tudi kakšno zakonodajo. Nekdo se pač mora podpisati, in to je inženir neke resne gradbene stroke, pod to, da se neka tveganja, ki nastajajo z nočnim delom, upravičijo zaradi časa."

Bratuškova pa pričakuje, da takrat, ko se začnejo dela ponoči, pristojni tudi povedo, koliko bodo te zapore krajše. "Bo to 30 dni, dva meseca, tri mesece, skratka koliko bodo zapore zaradi nočnega dela krajše."

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KOMENTARJI8

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St. Gallen
02. 06. 2026 21.41
bo autobahn milica poskrbela, da ne bodo spali
Odgovori
+0
1 1
galeon
02. 06. 2026 21.16
Vrtovec ima sanje velikega v malem s 100 letnim zaostankom. Gradil bi tretje pasove avtoceste, ko cela Evropa sanja o hitrih vlakih. Ko jih Francija, Italija in Nemčija že gradijo.
Odgovori
+1
3 2
natas999
02. 06. 2026 21.03
spoki že
Odgovori
+2
3 1
M1111
02. 06. 2026 20.47
Glede na ves denar, ki ga dobijo za obnove, ne bi smel biti problem delati tudi ponoči. Je pa res, da verjetno v Sloveniji ni dovolj gradbenih delavcev, za vse obnove, ki se delajo v istem časovnem obdobju, bo pač manj odprtih obnov naenkrat. Tako bo tudi promet bolj tekoč.
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+4
4 0
Sportsman74
02. 06. 2026 20.26
Pa komu mar za šiviljino mnenje. Vrni 2,5€ miljončkov.
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+3
7 4
galeon
02. 06. 2026 21.32
Le koliko jih potem mora tvoj burek vse od leta 1990.
Odgovori
+0
3 3
ActiveR
02. 06. 2026 20.19
Ma koga briga, kaj si misli Bratuškova! Nehajte objavljati mnenja tistih, ki nikoli ne bi smeli priti na pozicijo, da bi sploh dajali mnenja!
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+6
8 2
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