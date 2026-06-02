Po napovedi o nočnih delih Bratuškova skeptična

"Če me vprašate, a bodo že ta petek delali ponoči, 100-odstotno da ne," pa pravi prometni strokovnjak Brglez. "Posebna gradbena dela izvajajo posebna gradbena podjetja in s temi ima Dars neke dogovore. In tukaj – ugibam – bo zdaj Dars od njih zahteval ali pa jih bo začel stiskati, da se spremenijo ti pogoji dela in začnejo delati tudi ponoči."

Včerajšnja napoved pospešitve del na primorski avtocesti Jerneja Vrtovca , da pričakuje, da se vsaj pri Postojni, "kjer je največji zamašek, začnejo izvajati dela ponoči", ni naletela na pozitivno mnenje pri vseh.

To bo velik izziv, meni tudi ministrica v odhajanju. "Mislim, da je bolj kot denar v tem primeru problem delovna sila pri gradbincih in bom zdaj z zanimanjem spremljala, kako jih bodo zdaj lahko zagotovili. Ker če jih samo z enega gradbišča vzamejo, zato da bodo na drugem delali ponoči, potem niso naredili nič," je prepričana Alenka Bratušek.

Kar je prejšnji mesec izpostavil tudi prvi mož Darsa Andrej Ribič, ki je pojasnil, da niso "sposobni včasih spraviti z gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali dela ponoči".

"Govorila sem na več sestankih s sodelavci na direkciji, s strokovnimi ljudmi na DRI, ki bdijo nad vsemi infrastrukturnimi projekti, z Darsom, gradbinci, gospodarsko zbornico, skratka res smo se veliko pogovarjali o tem, na mizo so dajali skoraj nešteto ovir, zakaj se te stvari ne dajo," je dodala Bratuškova. Ob tem je izpostavila hrup, prižgane reflektorje ... "Avtoprevozniki na primer kažejo s prstom na gradbince: delajte ponoči, gradbinci pa na avtoprevoznike: vi vozite ponoči!"

Bi pa nočna dela lahko zaživela v prihodnje, ocenjuje prometni strokovnjak. "Glede na to, da vsi vemo, da se v evropskih državah seveda dela tudi ponoči, sem prepričan, da se bo lahko tudi v Sloveniji. Je pa verjetno – ugibam – morda treba spremeniti tudi kakšno zakonodajo. Nekdo se pač mora podpisati, in to je inženir neke resne gradbene stroke, pod to, da se neka tveganja, ki nastajajo z nočnim delom, upravičijo zaradi časa."

Bratuškova pa pričakuje, da takrat, ko se začnejo dela ponoči, pristojni tudi povedo, koliko bodo te zapore krajše. "Bo to 30 dni, dva meseca, tri mesece, skratka koliko bodo zapore zaradi nočnega dela krajše."