Po napovedi stavke Fides in vlada tretjič za pogajalsko mizo

Predstavniki sindikata Fides in vladne pogajalske skupine bodo ponovno sedli za pogajalsko mizo. To bo tretje srečanje po napovedi zdravniške stavke, ki se bo začela naslednjo sredo, če do takrat ne uspejo skleniti dogovora. Prvi mož Fidesa Konrad Kuštrin in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan sta bila do sedaj v izjavah po pogovorih skopa.

icon-expand FIDES FOTO: Bobo Uradno o vladni ponudbi zdravnikom in zobozdravnikom tako ni znanega veliko. Minister je bil jasen le v izjavah, da je za vlado zahteva zdravništva po izstopu iz enotnega plačnega sistema nesprejemljiva, pa tudi, da je treba popraviti plačna razmerja, ki so nastala z dvigom plač delu medicinskih sester po novembra lani sprejetem sporazumu. Po neuradnih informacijah STA naj bi vlada mladim zdravnikom sicer ponudila največ štiri, večinoma pa tri plačne razrede več. Tisti zdravniki specialisti, ki so trenutno najvišje na plačni lestvici, pa bi dobili en plačni razred, a bi se odprla možnost napredovanja nad sedanjo najvišjo uvrstitev v 57. plačni razred. Pri tem naj bi bil v vse predlagane višje uvrstitve po neuradnih informacijah že vključen en plačni razred, dogovorjen s plačnim dogovorom za vse sindikate javnega sektorja. Kaj o tem menijo v Fidesu, ni jasno, je pa Kuštrin po prvem krogu pogajanj minuli petek na vprašanje, ali so se pripravljeni pogajati znotraj enotnega plačnega sistema, odgovoril, da "če se ne bi bili pripravljeni pogajati, sploh ne bi bili tu" in da so "vse možnosti odprte". Dinamika pogajanj se je v dneh pred napovedano stavko tako nekoliko povečala. V tem tednu se je minister, ki ga na vseh pogovorih spremlja tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, s predstavnikom sindikata sestal že v ponedeljek.