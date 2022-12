PRENOS V ŽIVO: Po napovedi zdravniške stavke Bešič Loredan o aktualnih temah v zdravstvu

Po tem ko je Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides določil datum stavke in predstavil svoje stavkovne zahteve, bo o aktualnih temah spregovoril zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. Med drugim bo na tiskovni konferenci, ki jo bomo ob 9.30 prenašali v živo, spregovoril o zdravstvu na primarni ravni.

Glavni stavkovni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je določil datum stavke, ki bo 11. januarja. Vodja Fidesove pogajalske skupine Gregor Zemljič je pojasnil, da bo stavka enodnevna, in sicer kot opozorilo na nevzdržne razmere.

Danijel Bešič Loredan

"Stavka je napovedana za boljši zdravstveni sistem, spočite in predane zdravnike in zdravnice, zadovoljne bolnike in bolnice, za to, da jemljemo bolnike in vlado kot partnerje in če želimo kritično stanje, ki trenutno vlada, izboljšati, moramo takoj stopiti skupaj in narediti odločne korake, da preprečimo izredne razmere v zdravstvu," pravi.

Stavka bo potekala 11. januarja, toda če zahtevam ne bo ugodeno, bodo zadeve prisiljeni zaostriti, pravi Zemljič. Pojasnil je, da bodo na ta dan oskrbljeni mlajši od 18 let in starejši, ostali nenujni bolniki pa bodo prenaročeni. Da bi stavko lahko preklicali, bi se morala pogajanja začeti jutri, zaključiti pa pred 11. januarjem, je dejal in predstavil stavkovne zahteve.

Gregor Zemljič