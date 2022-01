Cene hrane bodo višje, a na gospodinjstvo naj bi to zneslo le 100 evrov letno

Skoraj dve leti trajajoča epidemija na eni strani, siloviti skoki tako rekoč vseh cen na drugi. To je stanje, ki že dolgo pesti proizvajalce hrane. Ene tako zelo, recimo izolski Delamaris, da so začasno celo ustavili proizvodnjo in podaljšali kolektivni dopust. Razlog pa je predvsem ta, da jim podražitve elektrike ni uspelo vgraditi v cene izdelkov. In seveda niso edini.

"Praktično vse kategorije se dražijo z nekaj 10-odstotnimi dvigi cen, jaz tega v svoji 25-letni karieri še nisem doživel," je dejal Toni Balažič, glavni izvršni direktor skupine Panvita. Kljub temu smo iskali notranje rezerve in do zdaj uspeli ohraniti cene na obstoječih ravneh, dodaja Balažič, sicer tudi dolgoletni šef Fructala, Žita in Mercatorja.

To kaže tudi statistika, mu pritrjuje agrarni ekonomist Aleš Kuhar: "Recimo povprečna 12-mesečna rast indeksa cen hrane je še vedno v negativnih številkah."