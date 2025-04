Po naših razkritjih vlada iz sveta SB Celje odpoklicala Subotiča

OGLAS

Vlada je poslovneža Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice (SB) Celje kot predstavnika ustanovitelja imenovala septembra 2022, potem ko je v bolnišnici prišlo do zamenjave identitet dveh bolnikov. Subotič je sicer z mesta člana in predsednika sveta celjske bolnišnice v nedeljo pisno odstopil sam.

Tomaž Subotič

V nedeljo smo namreč v rubriki 24UR FOKUS razkrili zasebna sms-sporočila med premierjem Robertom Golobom in članom Svobode Subotičem, ki dokazujejo, da je premier leta 2023 trikrat po nekaj dni dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju na Hrvaškem. Vlada je nekaj dni po drugem obisku Karigadorja, 8. junija, Subotiča imenovala v svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Golob je zatrdil, da Subotičevo imenovanje v sveta zavodov in njegovo počitnikovanje nista povezana, sprožitev afere pa pripisal političnim ozadjem in napadom nanj. Subotič pa je v odzivu za STA v nedeljo poudaril, da je za izboljšanje razmer v SB Celje porabil veliko svojega časa in od tega ni imel nobenih dodatnih koristi.

KPK uvedla predhodni preizkus

Komisija za preprečevanje korupcije je sicer uvedla predhodni preizkus preverjanja morebitnih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Minister za finance Klemen Boštjančič verjame, da ni naključje, da so se očitki zvrstili v tednih po potrditvi ključnih reform te vlade, zdravstvene in pokojninske, je dejal na današnji novinarski konferenci po seji vlade. Meni, da gre za odvračanje pozornosti od "enega največjih uspehov te vlade". Kljub temu, da se vlado ves čas opozarja, da je v zadnjem letu mandata treba "nehati z reformnimi stvarmi in delati všečne stvari", bodo izpeljali tisto, kar so si zadali, je zatrdil.

Po drugi strani pa se mora zdaj "verjetno tudi sam spraševati ne samo pri kom bivam, ampak mogoče pri kom tudi večerjo pojem, pa kakšna je povezava". Sam v tem, da "nekdo prespi pri nekom", ne vidi težave.

Je pravno mnenje za Subotiča plačala celjska bolnišnica?