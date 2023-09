Psiholog po razkritju nasilja v DSO: Videti je, da ni mej človeške zlobe

"Ampak v takšnem primeru je zelo verjetno, da srečamo določene čustveno vedenjske motnje, ki se lahko kasneje razvijejo tudi v hujšo patologijo," je pojasnil Rigler. Moramo vedeti, je dodal, da je v adolescenci popolnoma normalno, da si oseba želi pozornosti, jo išče in je v bistvu lačna pozornosti kar prikazuje tudi ta primer. "Sebe je snemala, objavljala, najverjetneje z željo doseči čim več ogledov, všečkov in seveda reakcijo ljudi."

"Vsakič ko pomislim, da sem že vse videl v svoji karieri, vidim da temu ni tako, izgleda da ni mej človeške neumnosti oziroma zlobe," je v oddaji 24UR Zvečer poudaril psiholog Tristan Rigler . Kot je nadaljeval, je veliko vprašanje, kaj se dogaja v glavi mladostnika, saj vemo, da so mladostniki bolj impulzivni in slabše načrtujejo posledice svojih dejanj.

Vendar je mladoletnica, ki se je okrutno izživljala nad starejšimi, kljub prepovedi uporabljanja telefonov v domovih za starejše, sebe snemala in posnetek tudi objavila na družbenih omrežjih. Rigler je pojasnil, da je to nek trend, ki ga vidimo zadnje čase, ki nam tudi pove, kako močna je želja, pa ne samo pri mladostnikih, temveč tudi pri odraslih, po pridobitvi pozornosti in všečkov ali pa zgražanja. "To je zelo evolucijsko, to je v nas, da želimo socialno potrditev in reakcijo."

Vendar, je ocenil Rigler, naši možgani niso prilagojeni temu kar se je zgodilo v zadnjih desetih letih na področju družbenih medijev in interneta. "Naenkrat lahko vsak posameznik dobi reakcijo od 10.000 ali 100.000 ljudi in tukaj se postavlja vprašanje. Kaj vse so ljudje pripravljeni narediti, da izzovejo reakcije?" Kot primer je navedel situacijo, ko se kdo fotografira na prepadu, potem pa mu zdrsne ali ko se nekdo snema na motorju, medtem ko dela prekrške. Tudi pri nas namreč, je poudaril, obstaja primer, ko sta se moška snemala, kako izvajata kriminalno dejanja in to objavljala na družbena omrežja.