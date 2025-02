Po navodilih goljufa prenakazal kriptovalute in ostal brez denarja

Z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin je neznana oseba oškodovanca spravila v zmoto in ga oškodovala za več kot 1000 evrov. Policisti zbirajo obvestila o okoliščinah dejanja in storilcu ter bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, še dodajajo kranjski policisti.

Neznani klicatelj je žrtvi dejal, da je prišlo do vdora v njegovo elektronsko denarnico. "Po podatkih s katerimi razpolagamo, je oškodovanec po navodilih neznanca svoje kripto valute pretvoril v drugo kripto valuto in jih prenakazal v novo denarnico, do katere pa v nadaljevanju ni imel več dostopa," so pojasnili na Policijski upravi Kranj.

Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujemo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke) in se za prijavo čimprej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavijo policiji. Prav tako o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo svojo banko.



Prosimo vse imetnike bančnih računov, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo nobenih povezav, ki jih dobijo po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih, SMS. Naj ne dajejo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih. Na to opozarjamo in občanom dajemo preventivne nasvete po vseh komunikacijskih kanalih policije že dalj časa. Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršnekoli podatke drugim. Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite. Pazite na svoje premoženje, opozarja Policija.