V nedeljo še ena vremenska fronta, za del države izdali oranžno opozorilo

Današnje popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo še krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 1400 metrov. Ponekod bo še pihal okrepljen jugozahodni veter. Sunki jugozahodnega vetra lahko predvsem na Primorskem ponekod presežejo hitrost 70 km/h. Povišano bo plimovanje morja.

Temperature bodo povečini od 10 do 15 stopinj Celzija.

Ponoči bodo padavine oslabele in ponehale, le ponekod na jugu in vzhodu bo še nekaj dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju 10, v alpskih dolinah okoli 0 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva precej oblačno in ponekod po nižinah megleno, čez dan se bo delno razjasnilo. Proti večeru bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 8 do 15 stopinj.