Po negodovanju zaradi dragih vstopnic na voljo popoldanski skonto

Planica bo od 21. februarja do 5. marca gostila nordijsko svetovno prvenstvo, ki ga nestrpno pričakujejo predvsem slovenski ljubitelji smučarskih skokov. Organizatorji so se odločili, da nakup vstopnic za posamične tekme ne bo mogoč. Tako si bodo z dnevno vstopnico obiskovalci lahko zagotovili še ogled tekem v smučarskih tekih in nordijski kombinaciji. Cene celodnevnih vstopnic za odrasle sežejo vse do za nekatere prezasoljenih 64 evrov.

So pa organizatorji po negodovanju v javnosti omogočili nekatere obvode. Sedaj so na voljo popoldanske vstopnice, ki veljajo vsak dan od 15. ure za enotno ceno 33 evrov. To je predvsem pomembna informacija za ljubitelje smučarskih skokov, saj vse tekme v moški konkurenci potekajo v popoldanskem času. Pri ženskah pa bo v dopoldanskem času na sporedu zgolj ekipna tekma, 25. februarja. Otroci do sedmega leta starosti si lahko tekme svetovnega prvenstva ogledajo zastonj, otroci med sedem in 14 let pa so upraviceni do 50-odstotnega popusta na ceno vstopnice.

Cene celodnevnih vstopnic se gibljejo od 15 evrov do 64 evrov za stojišča. Prva cena sicer velja za prvi tekmovalni dan, ko so na sporedu kvalifikacije teka na smučeh in kvalifikacije za posamično žensko tekmo. Takoj, ko nastopi posamična tekma moških smučarskih skakalcev, pa cena vstopnic za stojišča poskoči na 64 evrov.

Organizatorji sicer ponujajo tudi možnost nakupa družinskih vstopnic. Cene za družinski paket se začnejo pri 24 evrih na vstopnico.

Na svetovnem prvenstvu pričakujejo več kot 100.000 obiskovalcev, kot zatrjujejo pa so zaenkrat zadovoljni s prodajo vstopnic. Gosti iz tujine se, kot kaže, ne obremenjujejo preveč s cenami, saj zaenkrat prednjačijo med kupci. Kot so nam pojasnili, je navada slovenskih potrošnikov, da kupujejo vstopnice bližje začetku dogodka oz. na dan tekme.

"Vsi obiskovalci svetovnega prvenstva FIS v nordijskem smučanju Planica 2023 imajo med 22. 2. in 26. 2. ter med 28. 2. in 5. 3. možnost koriščenja brezplačnega kombiniranega povratnega prevoza z vlakom in avtobusom od katere koli železniške postaje v Sloveniji do Planice in nazaj," so nam sporočili organizatorji. Potniki bodo ob predložitvi veljavne vstopnice svetovnega prvenstva na prodajnih mestih Slovenskih železnic, kjer je to mogoče, ali na vlaku prejeli brezplačno vozovnico za vlak in vrednotnico za avtobus, ki ju je treba shraniti do povratka domov.

V Planici napovedujejo tudi pester spremljevalni glasbeni program.

Nezadovoljstvo pa povzročajo tudi parkirna mesta. Kamen spotike za okoljevarstveno organizacijo Alpe Adria Green so začasna parkirna mesta za potrebe prvenstva v bližini krožišča v Ratečah. Pri organizaciji trdijo, da so posegi v zavarovano vodovarstveno območje ter ledeniško moreno nesprejemljivi in v nasprotju z obljubami o trajnostni izvedbi tekmovanja. S problematiko se že ukvarjajo inšpekcijske službe in drugi pristojni organi. Generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaž Šušteršič je pred dnevi opozoril, da občina ni poskrbela za parkirna mesta med SP, zato je bilo ukrepanje nujno.