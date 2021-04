Po nekaj dneh poletnih temperatur se k nam vrača zima

Prvi april nam je prinesel vrhunec drugega letošnjega zelo toplega vala. Temperature so marsikje presegle 25 stopinj Celzija. Po podatkih Arsa je bilo včeraj najtopleje na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Na Letališču Cerklje ob Krki se je ogrelo kar do 27,8 stopinje Celzija. Le pol stopinje manj so izmerili v Osilnici. Podobno toplo je bilo tudi v Celju (26,9) ter v Rogaški Slatini in Novem mestu, kjer so termometri pokazali 26,7 stopinje Celzija.

Od tako visokih temperatur se zdaj za nekaj časa poslavljamo. Proti našim krajem se že spušča občutno hladnejši zrak, zato bo ozračje danes nestabilno. Predvsem v vzhodni, osrednji in severni Sloveniji bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko na manjša območja prinesle tudi sodro. Posledično bodo tudi temperature danes nekoliko nižje. V večjem delu Slovenije bomo popoldne izmerili od 17 do 23 stopinj Celzija, najhladneje bo na severu države, najtopleje pa na Goriškem in v Vipavski dolini.

Ponoči nas bo od severa prešla hladna fronta. Padavine se bodo prehodno razširile nad večji del Slovenije, vendar bo njihova količina razmeroma majhna. Še največ padavin bo padlo v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, kjer se bo meja sneženja lahko spustila pod 1000 metrov nadmorske višine, drugod bo ostala višje.

Najkasneje jutri dopoldne bodo padavine povsod ponehale, v nadaljevanju dneva bo v hladni zračni masi nastalo le še nekaj kratkotrajnih ploh. Ob okrepljenem severnem vetru bomo zjutraj v večjem delu Slovenije izmerili okoli 5, popoldne pa od 10 do 15 stopinj Celzija. Nekaj stopinj več bo na Primorskem.