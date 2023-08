'Po nekaj urah se je slišalo kričanje'

Med prvimi območji, ki jih je prejšnji teden dobesedno odnesla pobesnela Savinja s pritoki, je Kamp Menina. Ko so se gasilci še v temni noči odpravili tja, so pričakovali rutinsko alarmiranje. A voda je že tekla med prikolicami, intervencija pa se je spremenila v nočno moro. "Voda je začela premikati vse pred sabo, dobesedno je drla, težko je bilo dihati," je razmere opisal poveljnik občinskega poveljstva Rečica Jože Lenko. Ljudi so čez ograjo dvigovali z bagrom, lastnik jih je pobiral s čolnom. A razmere so se zaostrile, reševanje so morali prekiniti, čeprav je v kampu za več ur ostalo ujetih več kot dvajset oseb. "Po nekaj urah se je zaslišalo kričanje," čakanje na pomoč opisuje obiskovalka kampa.

Ura je bila štiri zjutraj, ko je 32 gasilcev vstalo s postelj in se v temi odpravilo v Kamp Menina. Voda reke Savinje se je začela dvigovati, načrtovano alarmiranje je bilo bolj kot ne preventivno. A ob prihodu na teren so hitro ugotovili, da zadeva ne bo enostavna, saj so bili deli kampa že dobro namočeni, ponekod pa je med prikolicami že tekla voda. Časa za razmišljanje ni bilo, bližal se je velik val. Preventiva se je tako spremenila v evakuacijo. V osrčju zelo zahtevne in nevarne intervencije se je znašel tudi poveljnik občinskega poveljstva Rečica in dolgoletni prostovoljni gasilec Jože Lenko. "Ujeli smo zadnji trenutek," se spominja noči izpred dobrega tedna.

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Kljub presenečenju v Menini so reagirali hitro, razlaga. Vklopili so sirene in luči ter se zapeljali po kampu, da bi zbudili turiste. Tudi oni so takoj spoznali, da se je treba s terena umakniti. Nekateri so se v prostore OŠ Rečica ob Savinji umaknili s svojimi avtodomi in prikolicami, druge so tja zapeljali gasilci. Obiskovalce naložili na nakladalko bagra in jih dvigovali čez ograjo Iznenada je kamp zajel močan val vode, vodni tok pa se je spremenil v hudourniški val. Časa za organiziran odhod ni bilo več. "Pobasali smo vse otroke. Kogarkoli smo videli, smo dvignili v kombi in ga odpeljali," opisuje Lenko.

"Spat sem šel okoli ene ure ponoči. Ko sem se uro za tem zbudil, je bila Savinja pri merilni postaji Nazarje že za meter višja. Redko naraste za več kot deset, mogoče dvajset centimetrov v eni uri," je povedal Lenko.

"Potem je voda postala izredno visoka, v nekaterih delih kampa meter, ponekod tudi dva," nadaljuje. "Voda je tako drla, da ko je kolega stisnilo ob drevo, ni mogel več dihati." Ker reševanje po celotnem območju tako zaradi toka ni bilo več mogoče, niti varno, so ljudi začeli reševati čez ograjo. Pri tem jim je pomagal tudi krajan, ki živi zraven Menine.

Pripeljal je svoj skoraj 24-tonski bager, ga postavil ob ograjo in ljudi začel reševati kar z nakladalko. Na območju kampa so splezali na žlico, sosed pa jih je zavrtel na drugo stran ograje. Tam so jih s pomočjo vrvne tehnike na varno pospremili gasilci."A voda je začela odnašati tudi bager, soseda smo rešili v zadnjem trenutku," je ponovno zapletanje intervencije opisal poveljnik. Po toku so plavali avtomobili, prikolice, gasilska vozila. "Če se je vozilo zaletelo vate, si ga lahko z roko odrinil." Lastnik kampa Jure Kolenc je turiste s čolnom reševal čez jezero. "Približno 12, 14 voženj je bilo uspešnih, potem pa nas je skoraj odplaknilo v Savinjo. Peljalo nas je skozi gozd, kjer smo se z vrvmi zataknili v veje, razmetalo nas je, držali smo se za drevesa," opisuje. Na površini, veliki en kvadratni meter, se je štiri ure stiskalo 11 oseb Prostovoljnim gasilcem iz Rečice, Grušovelj in Pobrežja je okoli šeste ure zjutraj voda že segala do vratu, nekateri pa sploh niso več čutili tal pod svojimi nogami. "Voda je na vsake pol ure narasla za meter, gasilci so se med intervencijo poslavljali od domačih, nismo vedeli, kaj bo." Reševanje je bilo treba popolnoma prekiniti, voda je odnašala vse pred seboj.

icon-expand Uničen kamp Menina po ujmi. FOTO: Tatjana Muršec

A v kampu je bilo še vedno več kot dvajset oseb. Med njimi devet gasilcev, šest se jih je nato uspelo rešiti samih, in županja, ki je ob alarmiranju prav tako prihitela na pomoč. Zaradi izgubljenih komunikacijskih povezav tisti na varnem niso vedeli, ali so svojci in kolegi sploh še živi, niti tega, koliko ljudi je ostalo v Menini. Lenko je regijski center za reševanje obvestil, da potrebujejo helikopter. A pomoč iz zraka so ob peti uri zjutraj potrebovali tudi drugod po Zgornji Savinjski dolini. Na pomoč so tako čakali skoraj štiri ure. V tem času so v OŠ Rečica ob Savinji začeli popisovati goste kampa. Našteli so jih 822. Kje se nahajajo ostali, niso vedeli. Prav tako zaradi kaosa ni bilo jasno, koliko turistov je sploh bilo v kampu Menina. 'Po nekaj urah se je slišalo kričanje' Tudi ob prihodu helikopterja zaradi prekinjenih povezav ni bilo znano, kje se nahajajo pogrešani pripadniki gasilskih društev in turisti. A ob preletavanju so jih počasi le našli. "Ljudje so plezali na drevesa, strehe gasilskih vozil in na ploščadi v adrenalinskem parku. Ne eni izmed njih, ki je velika en kvadratni meter, jih je bilo 11," tudi razlaga poveljnik. Med rešenimi je bila tudi mama s približno leto dni starim otrokom. "Vsi so bili premočeni in prestrašeni," je pristavil.

Med tistimi, ki so štiri ure čakali v vodi, je bila tudi Urša Furst. "Bilo je grozno, ko se je po nekaj urah zaslišalo kričanje in ko smo ugotovili, da nismo sami, da je nekaj ljudi še tudi v hostlu in predvsem otroci, ki se niso mogli več držati," je opisala. Ko je prišel helikopter, so zato pokazali na otroke. "Tam je bil tudi fantek z zlomljeno nogo." Voda je (zelo) počasi začela upadati, čas je bil za ponovno štetje gostov in pregled terena. Med pogrešanimi je bil le pes Cooper, ki so ga do konca vikenda našli.