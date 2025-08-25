Svetli način
Slovenija

Po nenavadno hladnem jutru se bo čez teden ogrelo nad 30 stopinj Celzija

Ljubljana, 25. 08. 2025 09.09 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
19

Zadnji ponedeljek v letošnjem avgustu smo se prebudili v precej hladno jutro. "Marsikje na severovzhodu Slovenije se je temperatura povzpela le do sedem stopinj Celzija, še nižje temperature pa so izmerili v nekaterih mraziščih, na Babnem polju so bile le štiri stopnje Celzija. Taka hladna jutra v poletju v zadnjih letih beležimo precej redko," so zapisali pri Meteoinfo Slovenija. Poletnih oblačil še vsaj do četrtka ni treba pospravljati, saj napovedi kažejo, da se bo ogrelo nad 30 stopinj Celzija.

Po juniju, ki je bil ekstremno vroč, sta bila julij in avgust, kar se temperatur tiče, precej bolj prijazna, saj sta se gibala okoli dolgoletnega povprečja 1991–2020, o letošnjih poletnih temperaturah pišejo pri Meteoinfo Slovenija

Danes smo se sicer zbudili v hladno jutro. Kot kažejo vremenski podatki, so se temperature ob 7. uri povečini gibale le okoli deset stopinj Celzija. Najtopleje je bilo ob morju, do 16 stopinj Celzija. 

Temperature po Sloveniji ob 7. uri.
Temperature po Sloveniji ob 7. uri. FOTO: Arso

Danes bo pretežno jasno, sredi dneva bo nad hribi nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v slovenski Istri do 27 stopinj Celzija, napovedujejo pri Arsu. 

V četrtek več kot 30 stopinj Celzija, nato sledi ohladitev

V torek bo po svežem jutru vreme začel krojiti jugozahodnik, ki bo nad naše kraje prinesel nekaj vlage. V Posočju in na Notranjskem se bo popoldne zmerno pooblačilo, drugod pa bo prevladovalo sončno in toplo vreme s temperaturami okoli 27 stopinj.

V sredo bo na vzhodu sončno in še topleje, na zahodu pa bolj oblačno, a večinoma suho. Jugozahodnik se bo krepil. 

Zelo podobno vreme bomo imeli tudi v četrtek, ko bodo temperature marsikje presegle 30 stopinj, nato pa nas bo dosegla sprememba s padavinami in ohladitvijo.

KOMENTARJI (19)

Tine990
25. 08. 2025 09.39
+3
Fajonova vabi prijatelje v slovenijo, da gre lahko na protokolarno kosilo, ker se ji ne ljubi kuhati!!! Bravo levicarji res imte dobre predstavnike!! Predvsem dobre zabusante!!! Je tanja fajno v zgodovini svojega dela sploh naredila kaksno dobro delo?
ODGOVORI
9 6
mario7
25. 08. 2025 09.48
-4
Nič dobrega ni naredila. Isto kot tvoj idol jj ne.
ODGOVORI
2 6
tupatam28
25. 08. 2025 09.36
+1
komaj cakam jesen in pomlad
ODGOVORI
6 5
boslo
25. 08. 2025 09.39
+0
+++
ODGOVORI
2 2
traparija
25. 08. 2025 09.35
-1
če ste brez obveznosti in sitnosti, se lahko popoldne mirno zapeljete na morje še malo odplavat in odležat na sončija za 3-4 urice. če ste si nakopali nesmiselne sitnosti in obveznosti pač ne morete.
ODGOVORI
3 4
Aijn Prenn
25. 08. 2025 09.35
+2
A ima kdo kakšno razlago zakaj je na HR Slovencem tako vroče??
ODGOVORI
2 0
Potouceni kramoh
25. 08. 2025 09.39
+4
Zato ker jih imajo tko zlo radi da jih potem kar nabunkajo od ljubezni
ODGOVORI
4 0
Aijn Prenn
25. 08. 2025 09.40
+1
Ok, ampak odkod ta velika ljubezen, to me zanima?
ODGOVORI
1 0
traparija
25. 08. 2025 09.45
-2
vse kar se slovenčku dogaja ima izvor v hrbtenici slovenčka. enako kot v gozdu, živali intuitivno začutijo kdo je šibek.
ODGOVORI
1 3
Aijn Prenn
25. 08. 2025 09.51
Aaaa, lej, lej! Torej so živali začutile, da imamo Slovenci težave s križom, pa išjas in podobno, pa so si dale duška? Kdo bi si mislil.
ODGOVORI
0 0
PanAm
25. 08. 2025 09.57
+1
Ker si preveč domišljajo in imajo predolg jezik, seveda je vsemu temu vzrok alkohol in droga....potem pa mame jamrajo in zdravniki pišejo ugotovitve poškodb.....🤔😎
ODGOVORI
2 1
traparija
25. 08. 2025 09.59
tako je točno tako. dali so si duška in še si bodo. ker si lahko. po domače se temu reče naravna selekcija. bravo za pravilno ugotovitev.
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
25. 08. 2025 10.12
Razumem tvoje ugotovitve. Ampak od nečesa je treba živeti in, če drugega ne znaš delati kot točiti pir in pomivati kozarce, tu in tam pa tiste, ki pa bi bili pripravljeni piti iz tvojih kozarcev nabutaš do nezavesti... Zna biti, da bo zmanjkalo pivcev. Odhajajo turisti iz DE, Čehi, AT, Poljaki... Se bo kmalu poznalo v geldtošlnu.
ODGOVORI
0 0
traparija
25. 08. 2025 10.18
preberi si kako se regulira naravna selekcija in doumel boš. ni težko.
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
25. 08. 2025 10.24
Morda sem kje kaj spregledal, dopuščam to možnost, ampak v zadnjih 15 letih se ne spomnim javne objave informacije, da bi v SLO lastnik lokala z lato premlatil goste. Očitno pozitivna naravna selekcija kar dobro deluje.
ODGOVORI
0 0
traparija
25. 08. 2025 10.43
res si, žal, googlaj "Lastnik lokala ga je s steklenico udaril po glavi " koper 12 junij 2016
ODGOVORI
0 0
Tine990
25. 08. 2025 09.33
+2
Desna vlada je za gostinske usluge v 4h letih porabila 212.000eur!!! Leva vlada roberta goloba pa v 3 letih 1.250.000eur!!! Plesite in podpirajte fasista, ki je na javni televiziji spodbujal sovrastvo in pozival ljudi k odstranitvi drugace mislecih!!!
ODGOVORI
8 6
Aijn Prenn
25. 08. 2025 09.37
+4
Tisti, ki te podatke oglašuje na jumbo plakatih pa je bil v AT obsojen gospodarskih nečednosti. Naključje ali AT krivosodje?
ODGOVORI
5 1
mario7
25. 08. 2025 09.51
+0
Tvoj idol jj nas je v dveh letih njegove zadnje vlade zadolžil preko 10. milijard EU!
ODGOVORI
2 2
