Po nenavadno hladnem jutru se bo čez teden ogrelo nad 30 stopinj Celzija

Po juniju, ki je bil ekstremno vroč, sta bila julij in avgust, kar se temperatur tiče, precej bolj prijazna, saj sta se gibala okoli dolgoletnega povprečja 1991–2020, o letošnjih poletnih temperaturah pišejo pri Meteoinfo Slovenija.
Danes smo se sicer zbudili v hladno jutro. Kot kažejo vremenski podatki, so se temperature ob 7. uri povečini gibale le okoli deset stopinj Celzija. Najtopleje je bilo ob morju, do 16 stopinj Celzija.
Danes bo pretežno jasno, sredi dneva bo nad hribi nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v slovenski Istri do 27 stopinj Celzija, napovedujejo pri Arsu.
V četrtek več kot 30 stopinj Celzija, nato sledi ohladitev
V torek bo po svežem jutru vreme začel krojiti jugozahodnik, ki bo nad naše kraje prinesel nekaj vlage. V Posočju in na Notranjskem se bo popoldne zmerno pooblačilo, drugod pa bo prevladovalo sončno in toplo vreme s temperaturami okoli 27 stopinj.
V sredo bo na vzhodu sončno in še topleje, na zahodu pa bolj oblačno, a večinoma suho. Jugozahodnik se bo krepil.
Zelo podobno vreme bomo imeli tudi v četrtek, ko bodo temperature marsikje presegle 30 stopinj, nato pa nas bo dosegla sprememba s padavinami in ohladitvijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.