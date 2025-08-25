Po nenavadno hladnem jutru se bo čez teden ogrelo nad 30 stopinj Celzija

Zadnji ponedeljek v letošnjem avgustu smo se prebudili v precej hladno jutro. "Marsikje na severovzhodu Slovenije se je temperatura povzpela le do sedem stopinj Celzija, še nižje temperature pa so izmerili v nekaterih mraziščih, na Babnem polju so bile le štiri stopnje Celzija. Taka hladna jutra v poletju v zadnjih letih beležimo precej redko," so zapisali pri Meteoinfo Slovenija. Poletnih oblačil še vsaj do četrtka ni treba pospravljati, saj napovedi kažejo, da se bo ogrelo nad 30 stopinj Celzija.

Po juniju, ki je bil ekstremno vroč, sta bila julij in avgust, kar se temperatur tiče, precej bolj prijazna, saj sta se gibala okoli dolgoletnega povprečja 1991–2020, o letošnjih poletnih temperaturah pišejo pri Meteoinfo Slovenija. Danes smo se sicer zbudili v hladno jutro. Kot kažejo vremenski podatki, so se temperature ob 7. uri povečini gibale le okoli deset stopinj Celzija. Najtopleje je bilo ob morju, do 16 stopinj Celzija.

Temperature po Sloveniji ob 7. uri. FOTO: Arso icon-expand

Danes bo pretežno jasno, sredi dneva bo nad hribi nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v slovenski Istri do 27 stopinj Celzija, napovedujejo pri Arsu.

V četrtek več kot 30 stopinj Celzija, nato sledi ohladitev