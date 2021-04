Po nesoglasjih med Čoklovo in poslanci na vrsti zasedanje izvršnega odbora in sveta stranke

Dnevni red bo Brigita Čoklpredlagala na začetku današnje seje sveta, je v petek povedal Anton Urh. Kot pa vse kaže, se javna nesoglasja med vodstvom stranke in poslanci nadaljujejo.

Poslanci DeSUS Franc Jurša, Branko Simonovič inIvan Hršak so ogorčeni nad izjavami začasne vodje DeSUS Brigite Čokl v nekaterih medijih. Za Delo je poslancem napovedala politiko palice in posvarila, da samovoljnih odmikov poslancev od stališč stranke ne bo več prenašala. V izjavi za Večer pa se je obregnila ob ravnanje poslancev na interpelaciji kulturnega ministra Vaska Simonitija. "To, da jih ni bilo na glasovanju, je za moje pojme nedopustno. To je pobalinstvo. Ko hodijo otroci v šolo, se temu reče špricanje. Pri 65 let starih ljudeh pa ne vem, če je to ravno osebnostna karakteristika, ki bi jo pričakovali od njih," je bila kritična do poslancev DeSUS. Pripisala jim je tudi krivdo za padec podpore stranki v javnomnenjskih anketah.