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Slovenija

Po nesreči predsednice: policista sumijo malomarne vožnje

Ljubljana, 03. 08. 2026 15.27 pred 3 urami 4 min branja 120

Avtor:
Nika Kunaver
Predsednica države Nataša Pirc Musar

Tretji dan po nesreči v predoru Kastelec, v kateri si je predsednica države Nataša Pirc Musar zlomila ključnico, je policija vendarle pojasnila okoliščine dogodka. Za zdaj kaže, da se je nesreča zgodila, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje. Zaradi tega 54-letnega policista, ki je vozil vozilo predsedničinega konvoja, sumijo povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Zdaj je tudi uradno: v petkovi prometni nesreči sta bili udeleženi le dve vozili. Policijsko vozilo, ki je vozilo na čelu konvoja, in vozilo Urada predsednice republike, v katerem sta se prevažali Nataša Pirc Musar in njena sopotnica.

"Po doslej zbranih podatkih je 52-letni voznik vozila znamke Mercedes benz V300, v katerem je bila varovana oseba, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila Audi, ki ga je vozil 34-letni voznik in je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe," so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Vzrok nesreče je bila torej neustrezna varnostna razdalja med voziloma v predoru Kastelec na primorski avtocesti.

V nesreči sta bili poškodovani obe potnici. Nataša Pirc Musar je utrpela lažje poškodbe in si zlomila ključnico, njena sopotnica, ki je sedela na zadnjem sedežu poleg nje, pa je bila huje poškodovana in se še vedno zdravi v izolski bolnišnici.

Ker policija sumi, da bi bila nesreča posledica malomarne vožnje, so voznika naznanili Posebnemu oddelku Specializiranega državnega tožilstva, ki preiskuje kazniva dejanja uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Kot pravijo na policiji, so mu odstopili tudi vso dokumentacijo, povezano z nesrečo.

Alkotest in test na droge pri voznikih negativna

Po naših neuradnih informacijah so preiskovalci zasegli tudi posnetke nadzornih kamer iz predora. Pri obeh policistih, ki sta vozila vozili v konvoju, so opravili tudi alkotest in hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog. "Rezultata obeh preizkusov sta bila negativna," so še sporočili.

Oba voznika sta sicer policista, ki sta začasno prerazporejena iz Centra za varovanje in zaščito v Urad predsednice republike. Prav zato se postavlja vprašanje, kdo je v tem trenutku odgovoren za nadzor nad njunim delom in ali ta nadzor izvaja policija ali Urad predsednice republike.

Kdo konkretno je odredil, da javnost o nesreči ni bila pravočasno obveščena?

Koprska policija je na naša številna novinarska vprašanja odgovorila šele tretji dan po nesreči, in sicer šele po tem, ko smo prošnjo za izjavo naslovili tudi na vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Danijela Lorbka.

Vprašali smo ga, zakaj javnost ni imela pravice izvedeti niti osnovnih informacij o okoliščinah prometne nesreče, v kateri je bila poškodovana najvišja predstavnica države? Gre namreč za podatke, ki jih policija v primerih običajnih prometnih nesreč, v katerih niso udeleženi najvišji državni funkcionarji, praviloma brez zadržkov posreduje javnosti.

Zanimalo nas je tudi, kdo je konkretno odredil, da javnost o nesreči ni bila pravočasno obveščena. Informacija je bila namreč objavljena šele naslednji dan, v soboto ob 11. uri, v okviru rednega poročila PU Koper, pa še takrat brez navedbe, da je bila v nesreči poškodovana predsednica države.

"Javnost je bila obveščena, ko so bile informacije v zadostni meri preverjene in ko njihova objava ni mogla vplivati na izvajanje nujnih ukrepov ali škodovati nadaljnjemu predkazenskemu postopku," so na naša vprašanja odgovorili z Generalne policijske uprave. Dodali so še, da dejstvo, da je bila v prometni nesreči udeležena predsednica republike, ni vplivalo na njihovo ravnanje, saj so, kot pravijo, "uporabili enaka strokovna in zakonska merila ne glede na status oseb, udeleženih v dogodkih".

Pirc Musar kljub zlomu ključnice nemoteno opravlja funkcijo

Ko so že včeraj potrdili v njenem uradu, se je Pirc Musarjeva po tem, ko je noč preživela v izolski bolnišnici, vrnila v domačo oskrbo. Odpravila se je nazaj v hrvaško Istro, kjer preživlja "predhodno načrtovan letni dopust". Kot so še sporočili iz urada, pa funkcijo predsednice republike "opravlja neomejeno".

Ker so ji zdravniki odredili počitek, bo odpovedala le en dogodek. Prihodnji konec tedna bi se morala na povabilo hrvaškega predsednika Zorana Milanovića udeležiti 311. izvedbe Sinjske alke, tradicionalne viteške igre v Sinju.

Milanoviću se je zaradi neudeležbe že opravičila, ta pa ji je, so zapisali, zaželel čimprejšnje okrevanje.

Preberi še Pirc Musar kljub zlomu ključnice nemoteno opravlja funkcijo

Predsednici države pripada 24-urno varovanje, tudi med dopustom

Na podlagi Uredbe o varovanju določenih oseb policija Natašo Pirc Musar varuje po drugi stopnji varovanja. V isto kategorijo je uvrščen tudi predsednik vlade Janez Janša.

Druga stopnja varovanja je najvišja stopnja varovanja za domače funkcionarje, nad njo je le posebna prva stopnja, namenjena voditeljem tujih držav med obiskom Slovenije. Uredba določa, da policija varovanje zagotavlja z ukrepi preventivno-operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja.

V praksi to pomeni, da predsednico republike 24 ur na dan varujejo policisti varnostniki. Pri prevozih jo praviloma spremlja policijsko spremstvo, tudi z več vozili, policisti pa vnaprej načrtujejo poti, spremljajo varnostne razmere ter izvajajo različne preventivne in operativne ukrepe.

Vse to pa mora potekati na način, ki ne ogroža zdravja ali življenja varovane osebe. Prav namen varovanja je namreč zagotavljanje njene varnosti.

Kmalu bo minilo leto dni, odkar je Nataša Pirc Musar po vzoru nekdanjega predsednika vlade Roberta Goloba organizacijo svojega varovanja prenesla pod Urad predsednice republike.

To v praksi pomeni, da predsedničini varnostniki niso več del Centra za varovanje in zaščito pri policiji, temveč so kot policisti začasno razporejeni v Urad predsednice republike.

Nataša Pirc Musar Kastelec Policija

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KOMENTARJI120

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sLOVEnija2019
03. 08. 2026 17.02
sopotnica? ime in priimek? zanimanje? to pa bolje da ne zacnete oz nesmeta razkrivati ane?
Odgovori
0 0
zmago56
03. 08. 2026 17.00
Kriv je seveda šofer, ker se je preveč posvetil dogajanju na zadnjem sedežu namesto vožnji.
Odgovori
+0
1 1
Lion91
03. 08. 2026 17.03
In kaj se je dogajalo na zadnjem sedežu?
Odgovori
0 0
za bojši jutri
03. 08. 2026 16.59
A pihat ni rabila? Sam vprašam.
Odgovori
+0
1 1
Lenart Čaubi
03. 08. 2026 16.58
Zgleduje naj se po UKZ in leti s Falconom.
Odgovori
+2
2 0
bojer
03. 08. 2026 16.57
Naj bo s predsednico vse v redu. Verjamem, da bo "doletelo" tudi privoščljivce in verjamem, da v hujši obliki. Ne mor´š verjet ....
Odgovori
-2
1 3
Lion91
03. 08. 2026 16.56
To pomeni, da jo v primeru odsotnosti nadomesti Zoran Stevanović.
Odgovori
+4
4 0
gremonazaj
03. 08. 2026 16.54
Kriva je izključno ona. Prepozno so odšli iz letovišča, potem pa teraj miško. Saj vozi motor, to je polna adrenalina. Zanimivo je , da je ponovno odšla na HR, ni na bolniški in doma. Ali imajo te osebe drugačna pravila ? Žalostno, da predsednik SLO ne more letovati doma in polnit našo blagajno, ne more zdržati štiri leta brez HR. Bo kar za verjeti vse slabosti kar pišejo o njej. Eno veliko razočaranje z RK naprej...
Odgovori
+2
3 1
zmago56
03. 08. 2026 16.57
Saj tudi vecine davkov ne plačuje v Sloveniji
Odgovori
+2
2 0
Kriplin
03. 08. 2026 16.52
Glede na opis poškodb osebi 100% nista uporabljali varnostnega pasu in sta torej sokrivi za svoje poškodbe. . Zakaj se o tem nič ne piše?
Odgovori
+4
5 1
bandit1
03. 08. 2026 16.57
Blazno pameten, pametna. Kako pa si ti pripet-ta z varnostnim pasom? Da ti je naj udobno. Pas mora biti zategnjen, da poči ključnica, ne pa da opletaš z glavo in celim telesom po celem vozilu.
Odgovori
0 0
gebo 1
03. 08. 2026 16.44
Za kaj ne poveste da je bila na zadnjih sedežih ruska špijunka Victoria Krivolutskaya
Odgovori
+11
12 1
televizija2000
03. 08. 2026 16.48
Dokaz? Ne samo FB rekla kazala
Odgovori
-6
0 6
zmago56
03. 08. 2026 16.44
Končno so se vsi akterji dogovorili, oziroma dobili ukaz, da bodo vsi enako lagali in posnetke kamer uničili.
Odgovori
+10
10 0
televizija2000
03. 08. 2026 16.48
No pa ti povej kako je bilo.
Odgovori
-5
1 6
tron3
03. 08. 2026 16.41
Zelo žalosten narod ste, izvolili ste osebo, ki si je prisvajala sredstva, ki so bila namenjena pomoči potrebnim!!!
Odgovori
+12
12 0
Tufu
03. 08. 2026 16.41
Aha ni bila prevezana... Kazen!
Odgovori
+6
6 0
JApajaDAja
03. 08. 2026 16.39
tak pač je...prvo po gasu-potem pa po bremzah...
Odgovori
+7
7 0
televizija2000
03. 08. 2026 16.49
Varivane osebe. To ni počasna vožnja
Odgovori
+2
3 1
PEACEMAKER
03. 08. 2026 16.36
Hvala vsem janšistom ki ste nas prodali srbom in izraelu.
Odgovori
-10
4 14
Teleport
03. 08. 2026 16.44
Srbe ima golobov gazda nacez
Odgovori
+4
4 0
zmago56
03. 08. 2026 16.54
Kakšne veze ima Izrael z Rusinjo, Natašino bovling partnerko?
Odgovori
+4
4 0
GUNDABAD
03. 08. 2026 16.34
Sej posteno povedano, varnostno razdaljo na nasih avtocestah je tezko vzdrzevati😎😎😎
Odgovori
+5
7 2
progresivnidaveknastanovanja
03. 08. 2026 16.33
Kdaj bosta muki in nika imela tiskovko, da podata informacije sove?
Odgovori
+13
13 0
Teleport
03. 08. 2026 16.38
🤣
Odgovori
+4
4 0
flexilbe principles
03. 08. 2026 16.32
Glede na to, kako ta spremstva vozijo po AC, je še malo nesreč.
Odgovori
+15
15 0
čebelinko
03. 08. 2026 16.29
Potem pa zaupaj takim ljudem, da te bojo varovali, če se med seboj zaletavajo hahaha
Odgovori
+11
12 1
Pinokio
03. 08. 2026 16.57
Povsod se dogajajo nesreče. Misliš, da so policisti imuni nanje? Res je pa malo težje razumeti, če prvo vozilo ni hitro zaustavljalo, da se mu je drugo zaletelo v zadnji del avta. Malček nezbranosti, kar hitra in taka vožnja zahteva in je nesreča. Kot povsod, voznik se ne sme ukvarjati z ničemer drugim, kot pozorno gledati na cesto in dogajanje na njen, tako spredaj kot zadaj. Je pa dovolj počivališč, če se voznik utrudi, da si malo oddahne in ponovno skoncentrira na vožnjo.
Odgovori
-1
0 1
seter73
03. 08. 2026 16.27
Vsa ta vozila vozijo na kratki razdalji po defoltu zaradi varnosti konvoja, sedaj konje cirkus je kriv zaradi neupostevanja varnostne razdalje ki bi morala biti po reglcu 150m.., ista butalscina kot pri resevalcih. Kar se tice pa kaj in kako je bilo ima pa dars vse tunele pokrite z lamero tako da ni dvomov.., verjetno je tukaj se nekaj drugega da tako skrivajo
Odgovori
+11
12 1
plasticar
03. 08. 2026 16.26
drugace se za vsako nesreco derejo kaj je bil vzrok tu pa zdak sumijo da je bila razdalja !!!!igrice ???spet i ce bi jaz rukno v njeno vozilo odzadaj kera drama takoj.tule pa??na koncu voznik nebo kriv zapomnite so to!!!
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+9
9 0
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