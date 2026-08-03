Po nesreči predsednice: policista sumijo malomarne vožnje

Zdaj je tudi uradno: v petkovi prometni nesreči sta bili udeleženi le dve vozili. Policijsko vozilo, ki je vozilo na čelu konvoja, in vozilo Urada predsednice republike, v katerem sta se prevažali Nataša Pirc Musar in njena sopotnica. "Po doslej zbranih podatkih je 52-letni voznik vozila znamke Mercedes benz V300, v katerem je bila varovana oseba, zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del vozila Audi, ki ga je vozil 34-letni voznik in je bilo predhodno vozilo spremstva varovane osebe," so sporočili iz Policijske uprave Koper. Vzrok nesreče je bila torej neustrezna varnostna razdalja med voziloma v predoru Kastelec na primorski avtocesti. V nesreči sta bili poškodovani obe potnici. Nataša Pirc Musar je utrpela lažje poškodbe in si zlomila ključnico, njena sopotnica, ki je sedela na zadnjem sedežu poleg nje, pa je bila huje poškodovana in se še vedno zdravi v izolski bolnišnici. Ker policija sumi, da bi bila nesreča posledica malomarne vožnje, so voznika naznanili Posebnemu oddelku Specializiranega državnega tožilstva, ki preiskuje kazniva dejanja uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Kot pravijo na policiji, so mu odstopili tudi vso dokumentacijo, povezano z nesrečo.

Alkotest in test na droge pri voznikih negativna

Po naših neuradnih informacijah so preiskovalci zasegli tudi posnetke nadzornih kamer iz predora. Pri obeh policistih, ki sta vozila vozili v konvoju, so opravili tudi alkotest in hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog. "Rezultata obeh preizkusov sta bila negativna," so še sporočili. Oba voznika sta sicer policista, ki sta začasno prerazporejena iz Centra za varovanje in zaščito v Urad predsednice republike. Prav zato se postavlja vprašanje, kdo je v tem trenutku odgovoren za nadzor nad njunim delom in ali ta nadzor izvaja policija ali Urad predsednice republike.

Kdo konkretno je odredil, da javnost o nesreči ni bila pravočasno obveščena?

Koprska policija je na naša številna novinarska vprašanja odgovorila šele tretji dan po nesreči, in sicer šele po tem, ko smo prošnjo za izjavo naslovili tudi na vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Danijela Lorbka. Vprašali smo ga, zakaj javnost ni imela pravice izvedeti niti osnovnih informacij o okoliščinah prometne nesreče, v kateri je bila poškodovana najvišja predstavnica države? Gre namreč za podatke, ki jih policija v primerih običajnih prometnih nesreč, v katerih niso udeleženi najvišji državni funkcionarji, praviloma brez zadržkov posreduje javnosti. Zanimalo nas je tudi, kdo je konkretno odredil, da javnost o nesreči ni bila pravočasno obveščena. Informacija je bila namreč objavljena šele naslednji dan, v soboto ob 11. uri, v okviru rednega poročila PU Koper, pa še takrat brez navedbe, da je bila v nesreči poškodovana predsednica države. "Javnost je bila obveščena, ko so bile informacije v zadostni meri preverjene in ko njihova objava ni mogla vplivati na izvajanje nujnih ukrepov ali škodovati nadaljnjemu predkazenskemu postopku," so na naša vprašanja odgovorili z Generalne policijske uprave. Dodali so še, da dejstvo, da je bila v prometni nesreči udeležena predsednica republike, ni vplivalo na njihovo ravnanje, saj so, kot pravijo, "uporabili enaka strokovna in zakonska merila ne glede na status oseb, udeleženih v dogodkih".

Pirc Musar kljub zlomu ključnice nemoteno opravlja funkcijo

Ko so že včeraj potrdili v njenem uradu, se je Pirc Musarjeva po tem, ko je noč preživela v izolski bolnišnici, vrnila v domačo oskrbo. Odpravila se je nazaj v hrvaško Istro, kjer preživlja "predhodno načrtovan letni dopust". Kot so še sporočili iz urada, pa funkcijo predsednice republike "opravlja neomejeno". Ker so ji zdravniki odredili počitek, bo odpovedala le en dogodek. Prihodnji konec tedna bi se morala na povabilo hrvaškega predsednika Zorana Milanovića udeležiti 311. izvedbe Sinjske alke, tradicionalne viteške igre v Sinju. Milanoviću se je zaradi neudeležbe že opravičila, ta pa ji je, so zapisali, zaželel čimprejšnje okrevanje.

Predsednici države pripada 24-urno varovanje, tudi med dopustom