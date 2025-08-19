Po nesreči v Ljubljani: Policija išče voznika motorja, ki je zapustil peško

Iz PU Ljubljana sporočajo, da se je 9. avgusta, nekaj pred 20. uro, na Trgu komandanta Staneta v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznani voznik motornega kolesa neznanih registrskih številk sive barve in peška.

Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani voznik z motornim kolesom odvzel prednost peški, ko je ta pravilno prečkala vozišče na prehodu za pešce, in trčil vanjo. V nesreči se je peška lažje telesno poškodovala. Voznik motornega kolesa pa je po nesreči pustil poškodovano peško brez pomoči ali podatkov in s kraja odpeljal.

V času nesreče se je v okolici nahajalo več ljudi, ki so dogodek videli.

Vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči ali pobeglem vozniku, iz PU Ljubljana naprošajo, da pokličejo na telefonsko številko 113, anonimno na 080 1200 ali na Policijsko postajo Ljubljana Šiška, Podutiška cesta 88, Ljubljana, na (01) 583 37 00.