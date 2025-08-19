Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Črna kronika

Po nesreči v Ljubljani: Policija išče voznika motorja, ki je zapustil peško

Ljubljana, 19. 08. 2025 12.21 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
0

V Ljubljani je bila v prometni nesreči poškodovana peška, voznik motornega kolesa pa je pobegnil. Policija poziva priče, da pomagajo pri identifikaciji voznika motornega kolesa.

Iz PU Ljubljana sporočajo, da se je 9. avgusta, nekaj pred 20. uro, na Trgu komandanta Staneta v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznani voznik motornega kolesa neznanih registrskih številk sive barve in peška. 

Policija
Policija FOTO: Damjan Žibert

Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani voznik z motornim kolesom odvzel prednost peški, ko je ta pravilno prečkala vozišče na prehodu za pešce, in trčil vanjo. V nesreči se je peška lažje telesno poškodovala. Voznik motornega kolesa pa je po nesreči pustil poškodovano peško brez pomoči ali podatkov in s kraja odpeljal. 

V času nesreče se je v okolici nahajalo več ljudi, ki so dogodek videli.

Vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči ali pobeglem vozniku, iz PU Ljubljana naprošajo, da pokličejo na telefonsko številko 113, anonimno na 080 1200 ali na Policijsko postajo Ljubljana Šiška, Podutiška cesta 88, Ljubljana, na (01) 583 37 00.

prometna nesreča Ljubljana peška motorist
Naslednji članek

Zaradi napake kretničarja avtovlak preusmerjen na napačno progo

SORODNI ČLANKI

Motorist v Italiji po udaru strele med vožnjo umrl

Na Primorskem v dveh prometnih nesrečah umrla motorista

Motorist zapeljal s ceste in trčil v drevo, na kraju umrl

Motorist na avtocesti zapeljal na bankino in padel

Voznica izsilila prednost motoristu, ta na kraju umrl

Nesebični motorist zapeljal pred gasilce in ustvarjal reševalni pas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089