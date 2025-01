Po nesreči v Premogovniku Velenje še iščejo dva pogrešana rudarja

V Premogovniku Velenje so pojasnili, da je včeraj, malo po 19. uri, na odklopu CD 4 v Jami Preloge Premogovnika Velenje prišlo do vdora mulja in vode. V tem času je bilo na tem odklopu 14 ljudi. Sprva so bili pogrešani trije rudarji, enega so kasneje našli, a brez znakov življenja.

Trenutno reševanje še vedno poteka z reševalno četo Premogovnika Velenje, saj sta dva rudarja še pogrešana. Direktor rudnika Marko Mavec je včeraj v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da je malo verjetno, da ju bodo našli živa.

Proizvodnja na odkopih je sicer od včeraj zaustavljena. Obiskala ga je tudi glavna rudarska inšpektorica, s pregledom bo nadaljevala danes. "Kljub vsem varnostnim ukrepom se takih dogodkov ne da predvideti, niti jih napovedati vnaprej. Tragični dogodek globoko obžalujemo in svojcem izrekamo globoko in iskreno sožalje ter jim nudimo tudi vso pomoč," so zapisali.

Po naših neuradnih informacijah naj bi bili trije rudarji zasuti pod 30 metri mulja. Šlo naj bi za rudarje iz popoldanske izmene. Opravljali so dela na glavnem odkopu, na tako imenovanem "čelu" jame, ki je najbolj izpostavljeno mesto odkopa.

Vzrok za nesrečo še ni znan. Po informacijah portala N1 je najmlajši ponesrečeni rudar star 23 let, najstarejši pa okoli 50 let. Vsi so izkušeni rudarji. Po besedah Mavca se je večina prisotnih rudarjev pravočasno umaknila na varno, trem pa to ni uspelo.

Reševalci so v jami, vzpostavili so zračenje, kar jim je omogočilo, da so lahko začeli z odkopavanjem mulja, čeprav je reševanje izjemno težavno, saj mulj in voda skupaj tvorita zelo trdo zmes. Gre tudi za ročno odkopavanje, reševalne ekipe se morajo izmenjevati, s posebnimi dihalnimi aparati pa lahko rešujejo le po štiri ure naenkrat. Ker se je del jame porušil, je intervencija tvegana tudi za reševalce.

Rudarji in prizadeti svojci rudarjev pred Premogovnikom Velenje čakajo na informacije o poteku reševanja. Na Policijski upravi Celje so danes potrdili, da so reševalci do zdaj našli mrtvo eno osebo, dve pa še vedno iščejo. Ogled kraja nesreče opravljajo kriminalisti in policisti, kraj sta si ogledali tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka.