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Slovenija

Po nesreči več mesecev na servisu: kdo plača čakanje in nadomestno vozilo?

Ljubljana, 15. 11. 2026 15.39 pred 56 minutami 3 min branja 6

Avtor:
M.P.
Počeno vetrobransko steklo

Predstavljajte si, da je vaš avtomobil po prometni nesreči pristal na servisu, popravilo pa se zaradi pomanjkanja rezervnih delov zavleče. Mine mesec, nato še drugi, vi pa še vedno ne veste, kdaj boste vozilo dobili nazaj. Ali lahko v takšnem primeru zahtevate nadomestni avtomobil, povračilo stroškov ali celo novo vozilo? Odgovor je odvisen predvsem od tega, zakaj je avtomobil na popravilu in kdo je odgovoren za nastalo škodo.

Dolgotrajno čakanje na popravilo avtomobila je lahko za njegovega lastnika precejšnja težava, predvsem če vozilo potrebuje za vsakodnevne obveznosti. A če popravilo traja več tednov ali celo mesecev, to še ne pomeni, da ima lastnik samodejno pravico do novega avtomobila ali vračila kupnine, poudarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije in portal Vem več.

Ključna je razlika med popravilom vozila zaradi poškodb v prometni nesreči in odpravljanjem napake oziroma neskladnosti vozila. V prvem primeru se pravice praviloma uveljavljajo na podlagi odškodninske odgovornosti povzročitelja oziroma zavarovalnega kritja, v drugem pa veljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov.

Kdaj lahko zahtevate nadomestno vozilo?

Če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči, zakon ne določa enotnega roka, v katerem mora biti popravilo zaključeno. Pri presoji se upošteva predvsem, ali je popravilo trajalo razumno dolgo in ali je zaradi čakanja nastala dodatna škoda.

Prometna nesreča na avtocesti
Prometna nesreča na avtocesti
FOTO: iStock

Lastnik vozila lahko v določenih okoliščinah zahteva tudi povračilo stroškov, ki so nastali zaradi nezmožnosti uporabe avtomobila. Mednje lahko spada najem nadomestnega vozila, vendar povračilo ni samodejno zagotovljeno.

"Za škodo odgovarja tisti, ki jo je povzročil: njegova zavarovalnica v obsegu zavarovalnega kritja, preostanek pa on sam," pojasnjujejo na portalu. Ali bo zavarovalnica povrnila tudi stroške najema nadomestnega avtomobila in za kako dolgo, je odvisno od konkretnih okoliščin, upravičenosti stroškov in trajanja popravila.

Če je nesrečo povzročil voznik sam, mora stroške praviloma kriti sam, razen če ima sklenjeno ustrezno zavarovanje. Zato je smiselno preveriti, ali zavarovalna polica, na primer kasko zavarovanje ali avtomobilska asistenca, vključuje tudi uporabo nadomestnega vozila.

Preden se odločite za najem avtomobila, je priporočljivo, da se z zavarovalnico pisno posvetujete o možnostih in pogojih povračila stroškov.

Pri odpravljanju napak veljajo drugačna pravila

Drugače je, kadar avtomobil ni v popravilu zaradi prometne nesreče, temveč zaradi napake oziroma neskladnosti, za katero odgovarja prodajalec.

V takšnem primeru Zakon o varstvu potrošnikov določa jasnejše roke. Prodajalec mora vozilo popraviti ali zamenjati v razumnem roku, ki praviloma ne sme biti daljši od 30 dni. Ob izpolnjenih zakonskih pogojih se lahko rok podaljša za največ 15 dni, vendar mora biti potrošnik o tem pravočasno obveščen.

Če prodajalec neskladnosti ne odpravi v predpisanem roku oziroma so izpolnjeni drugi zakonski pogoji, lahko potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Avtomobilsko kolo
Avtomobilsko kolo
FOTO: Shutterstock

Podobne roke zakon določa tudi pri uveljavljanju obvezne garancije. Pooblaščeni servis mora poleg tega še najmanj tri leta po izteku garancijskega roka proti plačilu zagotavljati popravila, vzdrževanje in nadomestne dele.

Toda teh določb ni mogoče neposredno uporabiti za popravilo avtomobila, poškodovanega v prometni nesreči. Zato zgolj zaradi dolgotrajnega čakanja na rezervne dele lastnik praviloma ne more zahtevati zamenjave vozila ali vračila njegove kupnine.

Kaj storiti, če avtomobil predolgo čaka na servisu?

Če je vozilo že več tednov ali mesecev na popravilu, je pomembno, da lastnik čim prej pridobi pisna pojasnila servisa in zavarovalnice. Od servisa naj zahteva informacije o razlogih za zamudo, predvidenem prihodu rezervnih delov in pričakovanem zaključku popravila.

Priporočljivo je tudi, da oseba zavarovalnico pisno obvesti o morebitni potrebi po nadomestnem vozilu in preveri pogoje povračila stroškov, shrani račune za najem vozila in druge stroške, ki so nastali zaradi nezmožnosti uporabe avtomobila, hrani vso komunikacijo s servisom in zavarovalnico, saj je lahko pomembna pri morebitnem uveljavljanju odškodnine.

Če zavarovalnica pritožbi "ne ugodi ali o njej ne odloči v 30 dneh, se lahko obrnete na Slovensko zavarovalno združenje, ki izvaja izvensodno reševanje sporov".

Za lastnike vozil je zato najpomembneje, da imajo dokumentirane razloge za zamudo in vse dodatne stroške. Prav od konkretnih okoliščin in dokazil je namreč odvisno, ali bodo lahko zaradi predolgega čakanja na popravilo zahtevali tudi ustrezno povračilo škode.

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KOMENTARJI6

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Kratki
15. 11. 2026 16.32
Ok sedaj pa tako.Imam prometno,nisem kriv,asistenca mi nudi 3dni nadomestni avto.Ker sem odvisen od lastnega prevoza(doma sem na vasi)in nimam avtobusne povezave do službe,trgovine,zdravnika....Ja kako pa je potem s tem??Do službe 30km pa še delni invalid!!!
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0 0
Semek
15. 11. 2026 16.15
tisti kateri imate kitajce, najmanj 3 mesce boste brez avta. no tudi pri drugih se je ta cas podaljsal. moje mnenje starejsi avti bodo se zlata vredni. tej novi niso vredni nic.
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+2
2 0
Banion
15. 11. 2026 16.15
zavarovalnice odobrijo nadomestni avto za 5 dni. Ne evm od kdaj, včasih mislom ni bilo omejitve. Ko je treba skleniti zavarovanje so vsi sladki, ko je treba kaj dati je tisoč izgovorov. Tudi mehaniki radi oljubuijo hitro popravil, potem pa izgovori, ni delov ( nihče ne pove kdaj so bili naročeni a.i je morda težava plačilo ali pretekli dolg), ni osebja, kot da ne bi vedeli že pri sprjemu vouila in še kaj se najde
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+3
3 0
Brus1234
15. 11. 2026 16.01
Evropski avtomobili še nekako shajajo z rezervnimi deli, sodelavec je spredaj dobil pok v bok, ker je nek mulec brskal po internetu in je že tri mesece brez svojega kitajca. Ni delov, so pa na poti.
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+2
2 0
alesnicar
15. 11. 2026 15.52
moja nova skoda elroq je bila ze nova zanic. vrnil sem jo v 30 dnevnem roku od nakupa. so se upirali in me hoteli zavesti vendar jim ni uspelo. prisli so si po avto in mi vrnili celotno kupnino. niso pa mi vrnoli stroskov ki so nastali.. prepis tablice prevoz... vidim pa da zdaj avto prodajajo naprej. pozor ce gdo kupuje tak avto.
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+5
5 0
SDS_je_poden
15. 11. 2026 15.57
Kaj je bilo z vozilom narobe?
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-1
0 1
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