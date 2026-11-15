Po nesreči več mesecev na servisu: kdo plača čakanje in nadomestno vozilo?

Dolgotrajno čakanje na popravilo avtomobila je lahko za njegovega lastnika precejšnja težava, predvsem če vozilo potrebuje za vsakodnevne obveznosti. A če popravilo traja več tednov ali celo mesecev, to še ne pomeni, da ima lastnik samodejno pravico do novega avtomobila ali vračila kupnine, poudarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije in portal Vem več. Ključna je razlika med popravilom vozila zaradi poškodb v prometni nesreči in odpravljanjem napake oziroma neskladnosti vozila. V prvem primeru se pravice praviloma uveljavljajo na podlagi odškodninske odgovornosti povzročitelja oziroma zavarovalnega kritja, v drugem pa veljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov.

Kdaj lahko zahtevate nadomestno vozilo?

Če je bilo vozilo poškodovano v prometni nesreči, zakon ne določa enotnega roka, v katerem mora biti popravilo zaključeno. Pri presoji se upošteva predvsem, ali je popravilo trajalo razumno dolgo in ali je zaradi čakanja nastala dodatna škoda.

Prometna nesreča na avtocesti FOTO: iStock

Lastnik vozila lahko v določenih okoliščinah zahteva tudi povračilo stroškov, ki so nastali zaradi nezmožnosti uporabe avtomobila. Mednje lahko spada najem nadomestnega vozila, vendar povračilo ni samodejno zagotovljeno. "Za škodo odgovarja tisti, ki jo je povzročil: njegova zavarovalnica v obsegu zavarovalnega kritja, preostanek pa on sam," pojasnjujejo na portalu. Ali bo zavarovalnica povrnila tudi stroške najema nadomestnega avtomobila in za kako dolgo, je odvisno od konkretnih okoliščin, upravičenosti stroškov in trajanja popravila. Če je nesrečo povzročil voznik sam, mora stroške praviloma kriti sam, razen če ima sklenjeno ustrezno zavarovanje. Zato je smiselno preveriti, ali zavarovalna polica, na primer kasko zavarovanje ali avtomobilska asistenca, vključuje tudi uporabo nadomestnega vozila. Preden se odločite za najem avtomobila, je priporočljivo, da se z zavarovalnico pisno posvetujete o možnostih in pogojih povračila stroškov.

Pri odpravljanju napak veljajo drugačna pravila

Drugače je, kadar avtomobil ni v popravilu zaradi prometne nesreče, temveč zaradi napake oziroma neskladnosti, za katero odgovarja prodajalec. V takšnem primeru Zakon o varstvu potrošnikov določa jasnejše roke. Prodajalec mora vozilo popraviti ali zamenjati v razumnem roku, ki praviloma ne sme biti daljši od 30 dni. Ob izpolnjenih zakonskih pogojih se lahko rok podaljša za največ 15 dni, vendar mora biti potrošnik o tem pravočasno obveščen. Če prodajalec neskladnosti ne odpravi v predpisanem roku oziroma so izpolnjeni drugi zakonski pogoji, lahko potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Avtomobilsko kolo FOTO: Shutterstock

Podobne roke zakon določa tudi pri uveljavljanju obvezne garancije. Pooblaščeni servis mora poleg tega še najmanj tri leta po izteku garancijskega roka proti plačilu zagotavljati popravila, vzdrževanje in nadomestne dele. Toda teh določb ni mogoče neposredno uporabiti za popravilo avtomobila, poškodovanega v prometni nesreči. Zato zgolj zaradi dolgotrajnega čakanja na rezervne dele lastnik praviloma ne more zahtevati zamenjave vozila ali vračila njegove kupnine.

Kaj storiti, če avtomobil predolgo čaka na servisu?