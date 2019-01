Predsednik nadzornega sveta SDH Damjan Belič je odstopil

Damjan Belič je na današnji redni seji Slovenskega državnega holdinga (SDH) podal odstopno izjavo z mesta predsednika nadzornega sveta, bo pa še naprej opravljal funkcijo člana nadzornega sveta, so sporočili z SDH. Belič razlogov za odločitev ni pojasnil, na njegovo mesto pa so na SDH imenovali Igorja Kržana.

V zraku so bile tudi kadrovske odločitve, a razen menjave na čelu nadzornega sveta do menjav v upravi očitno ni prišlo. Točka o kadrovskih zadevah tudi sicer ni bila na dnevnem redu, a bi bilo to možno uvrstiti na sami seji.

V medijih je bilo sicer govora predvsem, da naj bi na čelu holdinga v kratkem prišlo do menjave, žezlo pa naj bi od Lidije Glavina prevzel Andrej Božič.

Božič, sicer najbolj znan kot tisti, ki je Steklarno Hrastnik poslovno prestrukturiral v eno uspešnejših slovenskih podjetij, je mandat člana uprave SDH začel ta teden, s tem in decembrskim prihodom Boštjana Kolerja pa je uprava SDH postala tričlanska in s tem zakonsko popolnjena.

Glavina naj bi med drugim sicer izgubila zaupanje gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, zlasti kar zadeva uresničitev turistične strategije, v okviru katere si država prizadeva, da bi prevzela nadzor v treh pomembnih hotelskih družbah – Sava Turizem, Istrabenz Turizem in Hoteli Bernardin – ter to preprečila srbskemu poslovnežu Miodragu Kostiću.