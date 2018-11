Sindikalna stran naj bi se približala vladni

Z dosedanjim potekom pogajanj se bo v sredo seznanil tudi glavni stavkovni odbor Sviza, ki bo na seji tudi opredelil način izvedbe stavke v vzgoji in izobraževanju, ki je napovedana za 4., 5. in 6. december. V skladu s sklepom z oktobrske izredne seje predsedstva sindikalne konference kulturnih organizacij Sviza bo glavni stavkovni odbor na seji odločal še o pozivu zaposlenih v kulturi k razglasitvi stavke in pridružitvi napovedanim stavkovnim aktivnostim.

Stavko bi lahko preprečil pravočasen dogovor

Omenjeno stavko bi sicer lahko preprečila parafa dogovora z vladno stranjo, če bo ta pravočasna. V Svizu morajo namreč odločitev za izstop iz stavke sprejeti zaposleni, ki o tem glasujejo, za kar pa potrebujejo čas.

Tudi vodja vladne pogajalske skupine Peter Pogačar o vsebini pogajanj javno ni želel govoriti, je pa znova poudaril, da zahteva sindikatov po ločenih pogajanjih podaljšuje pogajalski proces, saj se morajo praktično o istih stvareh pogajati zaporedoma. Po njegovih besedah ta teden pogajanja potekajo ločeno, si pa na vladni strani želijo in upajo, da bi pozneje vendarle zopet skupaj sedli za mizo.

Kot je poudaril Pogačar, si želijo pogajanja čim hitreje zaključiti, da preprečijo stavko, da je državljani ne bi občutili. "Nenazadnje stavka javnega sektorja pomeni stavko javnega servisa vseh državljanov," je pojasnil.

Stavko napovedale tudi druge stavkovne skupine

Stavko so za začetek decembra napovedali tudi v drugih stavkovnih skupinah, denimo v koordinaciji stavkovnih odborov pod vodstvom Počivavška, ki se z vladno stranjo srečuje zdaj. Počivavšek je v izjavi za medije pred današnjim srečanjem pojasnil, da so v fazi izmenjevanja predlogov, da so sami svoj predlog podali v ponedeljek, danes pa pričakujejo vladni predlog.

O vsebini Počivavšek ni želel govoriti. Po neuradnih informacijah pa so bili do današnjega srečanja med drugim neusklajeni glede zvišanj plačnih razredov v okviru odprave anomalij, glede povišanja dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo ter glede predloga višine odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe. Prav tako niso bili usklajeni glede odprave še preostalih varčevalnih ukrepov v javnem sektorju, med katerimi je tudi 8-odstotna vrnitev znižanja plačne lestvice.

S predstavniki zdravstvenih sindikatov, ki sta prav tako napovedala stavko za začetek decembra, bodo v ponedeljek prekinjena pogajanja nadaljevali v petek, s predstavniki policijskih sindikatov, s katerimi se je vlada ločeno srečala že v oktobru, pa se ponovno sestanejo v sredo. Policisti sicer stavko nadaljujejo od 1. oktobra.