Po neurjih cenilci zavarovalnic pospešeno popisujejo škodo

Cenilci Zavarovalnice Sava in Generalija po zadnjih neurjih z močnim vetrom in točo na terenu pospešeno popisujejo škodo. Zavarovancem s prijavo škode ni treba hiteti, naj pa poškodbe fotografirajo in preprečijo nastanek novih, sporočajo. Obe zavarovalnici svetujeta tudi prijavo škode prek spleta. Na terenu so tudi že cenilci Zavarovalnice Triglav, ki bodo po potrebi vzpostavili mobilne cenilne enote, pri čemer zavarovalnica spodbuja k prijavi škode na daljavo. S prijavo škode kljub siceršnjemu tridnevnemu roku ni treba hiteti, razen v primeru žit in drugih kultur, ki so tik pred žetvijo, so sporočili.

V Zavarovalnici Sava so povedali, da škodo na premoženju pospešeno beležijo, ponekod zaradi varnosti in hitrejšega ogleda tudi s pomočjo dronov, proučujejo pa tudi možnost, da bi postavili mobilne cenilne enote. Na Dolenjskem bodo za hitrejše postopke namestili mobilni skener za ugotavljanje škode na avtomobilih zaradi toče. Kje bo postavljen in kdaj bo začel delovati, bodo objavili na svoji spletni strani.

icon-expand Posledice neurja v Cerknem FOTO: Bobo

Zavarovancem svetujejo, da zaradi hitrejše prijave in obravnave svojo škodo prijavijo na spletni strani zavarovalnice, kjer lahko priložijo tudi fotografije poškodb. Pomembno je, dodajajo, da zavarovanci preprečijo, da bi nastajala dodatna škoda – npr. da v primeru poškodbe objekta po fotografiranju začnejo sanacijo ali da v primeru razbitih stekel na avtomobilu prekrijejo mesta, kjer bi lahko v notranjost tekla voda, oz. avtomobil postavijo pod streho. Zavarovalnica Sava ima na terenu vse razpoložljive ekipe, ki si prizadevajo čim hitreje kontaktirati oškodovance, a ker je škoda nastala na velikem območju, bo zaradi logistike odzivnost v nekaterih delih Slovenije morda nekoliko daljša, še sporočajo.

Cenilci zavarovalnice Generali intenzivno ocenjujejo škodo Tudi cenilci Generalija so na terenu in intenzivno ocenjujejo škodo ter dajejo navodila za sanacijo in potek reševanja zahtevkov, so povedali v zavarovalnici. Zavarovancem ni treba hiteti s prijavo, poudarjajo v zavarovalnici. "Škodo bodo stranke lahko prijavile še v naslednjih tednih in mesecih, najlažje in zanje tudi najhitreje prek spletne prijave oz. prek zastopnika," sporočajo.

icon-expand Generali FOTO: Shutterstock

Priporočajo, da zavarovanci pred morebitno sanacijo v lastni režiji vedno ohranijo dokaze o škodi v obliki fotografij in shranijo morebitne poškodovane predmete. Zavarovance tudi pozivajo, naj poskrbijo za lastno varnost in ne ogrožajo sebe ali drugih s hitenjem ali nestrokovnim ravnanjem za odpravo škode (npr. pri delu na strehi ali pri odstranjevanju vej in dreves). Vsi nasveti glede prijave škode so sicer objavljeni na spletni strani Generalija. Do četrtka so prejeli že več kot 500 prijav škod zaradi neurja, največ iz Prekmurja. Pri tem je okrog 70 odstotkov škod na nepremičninah – na strehah in fasadah. Lani so zabeležili skoraj 6500 škod zaradi naravnih nesreč, letos do 1. julija že skoraj 3000.

Na terenu tudi cenilci zavarovalnice Triglav Kot so sporočili iz Zavarovalnice Triglav, so huda neurja z vetrom in točo po dosedanjih podatkih prizadela predvsem objekte in kmetijstvo, na območju občine Ajdovščina pa zavarovalnica zaznava tudi več poškodovanih vozil. Najvišjo škodo pričakujejo predvsem na območju Murske Sobote.

Zavarovanci lahko škodo na vozilih in nepremičninah prijavijo prek spletne strani zavarovalnice, na voljo sta tudi digitalna poslovalnica i.triglav in 24-urna brezplačna dežurna telefonska številka 080 555 555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka se zavarovanci lahko obrnejo tudi na svojega zastopnika ali obiščejo najbližje predstavništvo oz. območno enoto Zavarovalnice Triglav, sporočajo. Stranke, ki bodo škodo (pred)prijavile na daljavo, bodo predstavniki zavarovalnice poklicali v nekaj dneh in se z njimi dogovorili o nadaljnjem poteku reševanja zahtevkov.

icon-expand Posledice neurja v Cerknem FOTO: Bobo

V zavarovalnici pravijo, da si prizadevajo vse primere zavarovancev obravnavati čim hitreje, naravne nesreče in drugi dogodki, ko so ogrožena življenja ljudi, pa da zahtevajo prednostno ukrepanje na terenu. Prebivalcem, ki jih prizadenejo neurje ali drugi vremenski ekstremi, svetujejo, naj najprej zaščitijo lastna življenja in šele zatem, če je to varno, tudi svoje premoženje. Glede prijave škode zavarovalnica svetuje, naj zavarovanci najprej poskrbijo za lastno varnost, nato pa, če je varno, posnamejo nekaj fotografij, ki naj čim natančneje prikazujejo škodo. Če je mogoče, naj poškodovane predmete shranijo, dokler se s predstavnikom zavarovalnice ne dogovorijo o nadaljnjem poteku reševanja škodnega zahtevka. Pri oddaji prijave naj poškodovane stvari čim natančneje navedejo, priložijo morebitne fotografije ter pripišejo tudi telefonsko številko in številko transakcijskega računa, kamor lahko zavarovalnica nakaže zavarovalnino, še svetujejo.

icon-expand Posledice neurja v Cerknem FOTO: Bobo