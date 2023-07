Po neurjih je na določenih poteh gibanje smrtno nevarno

Sanacija neurij, ki so pustošila zadnje dni in povzročila ogromno škode ter terjala smrtno žrtev, bo dolgotrajna in zahtevna. V tem času so mnoge ceste in poti neprehodne, zato pristojni opozarjajo, da spremljajte obvestila in se na območja, ki jih je prizadelo neurje, ne odpravljajte, če ni nujno. Veter je namreč podrl ogromno dreves in lomil številne veje, zato je odhod v gozd na teh območjih izredno tvegan.

Kar nekaj priljubljenih pohodnih poti je močno poškodovanih in zato ostajajo zaprte. Iz Celja, kjer jih je ta teden že večkrat prizadelo neurje, opozarjajo, da je priljubljena pot okoli Šmartinskega jezera zaradi podrtih dreves in poškodb, ki so nastale, nevarna, zato odsvetujejo njeno uporabo. "Sprehajati se trenutno ni mogoče, prav tako močno odsvetujemo zadrževanje na površinah ob jezeru in uporabo igral. Občanke in občane pozivamo, naj pazijo nase v tem nestabilnem vremenu," sporočajo z občine in dodajajo, da bo v soboto v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi organizirana čistilna akcija, na katero vabijo občane, da pomagajo pri čiščenju po neurjih.

icon-expand FOTO: MO Celje icon-chevron-left icon-chevron-right

Številne poti zaprte tudi na Bohinjskem Na Občini Bohinj opozarjajo, da številni turisti žal ne upoštevajo navodil, naj ne hodijo po območju, kjer se odstranjuje padlo drevje. Zato se boji, da se utegne zgoditi še kakšna nesreča. Tudi v Bohinju vse domačine in obiskovalce naprošajo, naj bodo previdni in strpni, saj so zaradi podrtega drevja marsikje zaprte ceste in poti. Območje Pod skalco in pot od cerkve sv. Janeza do gostišča Kramar sta zaradi podrtih, predvsem pa na pol podrtih dreves izredno nevarna, opozarjajo na Občini Bohinj in ljudi pozivajo, naj se do konca sanacije ne zadržujejo na tem območju.

icon-expand Tudi Bohinj so prizadela številna neurja. FOTO: Luka Kotnik

PZS: Pred potjo preverite, kakšno je stanje na terenu! Tudi na Planinski zvezi Slovenije (PZS) opozarjajo, da so bili na območjih, ki so jih prizadela nedavna močna neurja, številni vetrolomi. Na drevesih je lahko obešenih več večjih odlomljenih vej ali celo obviselih dreves, ki lahko kadar koli, tudi ob najmanjšem vetru, padejo na tla. Poti so lahko poškodovane tudi zaradi delovanja hudornikov in nanosov grušča in drugega materiala. Zato na PZS svetujejo določeno mero previdnosti pri hoji po planinskih poteh.

icon-expand Žalosten pogled na dolino Radovne. FOTO: Boštjan Benedičič Slovenska vojska

Planinsko društvo Dovje - Mojstrana obvešča, da je planinska pot, ki vodi od glavne ceste Mojstrana–Radovna na Jerebikovec, zaprta, in sicer zaradi vetroloma in posledično velike količine podrtega drevja. Na poti in v okolici je poleg podrtih dreves tudi ogromno obviselega drevja in večjih vej, zato je kakršno koli gibanje na tem območju smrtno nevarno! Na širšem območju Mojstrane je zaradi vetroloma zaprtih tudi več gozdnih cest, med njimi cesti, ki vodita v Kot in Krmo. Dostop proti Triglavu, Rjavini in drugim okoliškim goram se zato precej podaljša. Zaradi padlega drevja priporočajo, da se do normalizacije razmer na te poti ne odpravljate.

icon-expand Trenutno stanje na zemljevidu zaprtih poti, ki ga najdete na povezavi https://stanje-poti.pzs.si/. FOTO: PZS