Po neurjih ogromna škoda tudi na gradbiščih drugega tira

V dolini Glinščice sanirajo plaz nad predorom Lokev, saj je teren izredno nestabilen, vsakršno dodatno deževje pa lahko povzroči nove nevšečnosti, so zapisali na 2TDK. Na drugi strani viadukta Glinščica je povsem zalilo gradbeno jamo za ventilatorsko postajo. "Gre za najbolj kritičen del trase, saj tukaj potekajo najbolj intenzivna dela," so izpostavili.

Obilno deževje je po njihovih navedbah ogromno škode povzročilo tudi na nekaterih makadamskih in asfaltiranih dostopnih cestah, ki vodijo do gradbišč ter na pobočjih nad portali predorov, saj je ponekod prišlo do večjih usadov in zdrsov zemljine.