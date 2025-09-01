Svetli način
Slovenija

Po neurjih ogromna škoda tudi na gradbiščih drugega tira

Ljubljana, 01. 09. 2025 12.17 | Posodobljeno pred 34 minutami

STA , D. S.
Obilno petkovo deževje je ogromno škodo povzročilo tudi na gradbiščih drugega tira med Divačo in Koprom, so danes sporočili iz podjetja 2TDK. Na nekaterih delih so dela začasno ustavili, najbolj kritično je bilo v dolini Glinščice. Sanacija poteka, obseg škode pa na določenih območjih še ugotavljajo, so zapisali v projektnem podjetju.

V dolini Glinščice sanirajo plaz nad predorom Lokev, saj je teren izredno nestabilen, vsakršno dodatno deževje pa lahko povzroči nove nevšečnosti, so zapisali na 2TDK. Na drugi strani viadukta Glinščica je povsem zalilo gradbeno jamo za ventilatorsko postajo. "Gre za najbolj kritičen del trase, saj tukaj potekajo najbolj intenzivna dela," so izpostavili.

Obilno deževje je po njihovih navedbah ogromno škode povzročilo tudi na nekaterih makadamskih in asfaltiranih dostopnih cestah, ki vodijo do gradbišč ter na pobočjih nad portali predorov, saj je ponekod prišlo do večjih usadov in zdrsov zemljine.

Kot so še pojasnili, so v okviru projekta zgradili več prepustov, ki zagotavljajo odvodnjavanje meteornih voda, številni pa so bili v petek zasuti s kamenjem, saj je voda s strmih pobočij s seboj prinesla velike količine naplavin. Na nekaterih odsekih so bili prepusti precej zamašeni, kar je še otežilo odtekanje vode.

Že ves konec tedna in tudi danes po pojasnilih 2TDK potekajo sanacijska dela, obseg škode pa na določenih območjih še ugotavljajo.

kuzapazi5
01. 09. 2025 13.30
bolje da zdaj, kot pa potem. Zdaj bodo vsaj videli, kje so potencialni problemi
4krogci
01. 09. 2025 13.28
+1
Kelektor ze pise anekse?? PS: kako bo pa zeleznica furala ob dezju, ce ze zdej poplavlja? hahha
duhovnikj
01. 09. 2025 13.28
Tuneli zgrajeni za dobre odvodne cevi navidezno odvečne vode. Naslednje leto v Rižanskem vodovodu ne bo dovolj vode. Zapomnite si to strokovno dokazano krpucalo.
Dragica Cegler
01. 09. 2025 13.24
+1
A nimamo ti kriminalci zavarovano gradbišče?Pitem nad škoda sploh ne zanima,ker vrne zavarovalnica.
omega _v6
01. 09. 2025 13.23
+0
Tako pa Bratovškova upravičuje anekse!! Nekaj bo dobilo gradbeno podjetje nekaj pa Svobodnjaki!! Tako se krade v Sloveniji!!
bc123456
01. 09. 2025 13.21
+2
Pridi TRAMP kupi SLOVENIJO , da narediš RED in očistiš 35 letne KRIMINALCE.
jozefStefan
01. 09. 2025 13.18
+4
20-30 milijoniv? kolko ? Aneks je bil napisan že pred neurjem? sicer nas pa to e zanima, gradbišče mora biti zavarovano!
NeXadileC
01. 09. 2025 13.17
+1
Kolikšna bo sploh hitrost na tej novi progi?
NeXadileC
01. 09. 2025 13.18
160 od Divače do Sežane, pol pa n'60?
NeXadileC
01. 09. 2025 13.19
... do postaje Hrpelje-Kozina...
Fery Zaka
01. 09. 2025 13.16
+1
Za podražitve in anekse vse prav pride. Tudi malo jutranjega dežja. Verjetno bo tudi kasneje tako. Da bo ob vsakem malo močnejšem dežju, drugi tir zaprt do daljnega.
bc123456
01. 09. 2025 13.16
+3
KONSTRUKT BARAB -- SLEDI ANEKS
NeXadileC
01. 09. 2025 13.14
Dobro, da je razdejalo pred otvoritvijo proge, sicer bi jo zdaj morali popravljati in obnavljati. Tudi kakšen vlak bi lahko bil spet iztiril,... pa ni.
ODGOVORI
Delavec_Slo
01. 09. 2025 13.14
+0
Aha bratuškovi se že smeji novi aneks, kakšen bo kaj novi davek v septembru, da tole pokrijemo!
tornadotex
01. 09. 2025 13.11
+0
Ma ne nakladajte,z navadno pumpo je to v enem dnevu urejeno, malo bagera pa je fertik...A oni pa o ogromni škodi ?? kdo koga nateguje...
Banion
01. 09. 2025 13.15
+1
ne razumeš tam je katastrofa in potreben bo nov aneks
Yan191210
01. 09. 2025 13.11
+5
Torej bo ob vsakem večjem nalivu 2TDK neoperativen?
NeXadileC
01. 09. 2025 13.11
+2
Komaj so dočakali razlog za zamude in podražitve.
Pikaponca
01. 09. 2025 13.09
+3
Pa smo tam, ATA je bil v gnili Jugi v brigadi Šamac - Sarajevo. Tam so otroci, mladinci tudi nekaj vojakov in knapov, izdelali 5 x daljši odsek tudi tunel VRDOLJAK.. ob klobasi, Evrokremu pingo soku.. brez plačila v 230.DNEH..)) Gospoda če tile niso za na prvo jabko, me naj hudič odnese..
NeXadileC
01. 09. 2025 13.13
Bile so tudi omladinke, tako da je izčrpavanje virov trajalo tudi po noči,.. in so uspeli.
Vinogradnik67
01. 09. 2025 13.09
+2
Potreben bo anex !!
manga
01. 09. 2025 13.08
+3
Dober razlog za podražitev projekta in krajo denarja.
mertseger
01. 09. 2025 13.07
+1
Še dobro da je bila nevihta sedaj ne pa po končanju del ker bi takoj zaprli vse skupaj za mesece.
Magic-G-spot
01. 09. 2025 13.06
+1
Balkan expres, ni kaj drugega za reči.
