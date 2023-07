Po neurju, ki je za seboj pustilo pravo katastrofo, bo škoda večmilijonska

Neurje z močnim vetrom je svoj uničevalski pohod začelo že v sredo, ko je po vseh državi bilo zabeleženih kar 90 dogodkov. Najhuje pa je bilo v četrtek, ko so toča, veter, deževje povzročili toliko škode, da je bilo več kot 1700 intervencij, na terenu pa okoli 340 prostovoljnih in 13 poklicnih gasilskih enot, na pomoč pa so prišle tudi druge reševalne enote in službe.

V petek pa je bilo intervencij nekoliko manj. Je pa bilo, ko je bilo najhuje, torej v četrtek, največ intervencij na območju Maribora, Murske Sobote, Slovenj Gradca. Od 212 občin pa je prizadetih več kot polovica.

Kje je bilo najhuje, je zaenkrat težko povedati, zagotovo pa tudi v občini Krško, kjer je bilo več kot 200 klicev na pomoč. V najbolj prizadetih delih občine je, poleg razbitih streh in avtomobilov, izpad pridelka skoraj 100-odstoten. Podobno je bilo tudi v Brežicah, kjer je po ocenah župana uničenih 150 hektarjev vinogradov, 30 hektarjev sadovnjakov in 300 hektarjev polj. Škoda bo najverjetneje več kot dvomilijonska.