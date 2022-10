Po neurju v Kranju pol milijona evrov škode: kdo jo mora plačati sam?

Pojasnili so, da stavba ni zavarovana kot celota. O tem ne odloča upravnik, pač pa etažni lastniki z več kot 50-odstotnim soglasjem. Zavarovanje stavbe se sklepa glede na solastniške deleže posameznega etažnega lastnika na skupnih delih stavbe. " Prek upravnika ima na Zavarovalnici Triglav zavarovano v pripadajočem solastniškem deležu na vhodu Nazorjeva 2 52,86 odstotka etažnih lastnikov, na vhodu Nazorjeva 4 pa 49,99 odstotka etažnih lastnikov. Za poslovni del podatka nimamo. Dejstvo je, da ima nekaj etažnih lastnikov in tudi lastnikov poslovnih prostorov sklenjeno lastno zavarovanje sorazmernega deleža na skupnih delih (strehi) stavbe pri drugih zavarovalnicah. V tem primeru ti lastniki sami prek svojih zavarovalnic urejajo povračilo škode ," so še pojasnili.

" Gre res za ekstremen škodni dogodek in sama sreča je, da pri padcu strehe ni prišlo do kakšnih poškodb ljudi ," so zapisali in dodali, da gre v teh primerih za stanovanjsko oz. stanovanjsko-poslovno stavbo, in ne za lastnino družbe Domplan, kjer bi bili oni kot upravnik kakor koli odškodninsko odgovorni. Ta odgovornost namreč izhaja iz posesti – iz etažne lastnine.

Upravnik obeh omenjenih stavb je Domplan d.o.o., kjer so pojasnili, da je orkansko neurje s stavbe na naslovu Gradnikova 11 odneslo del strehe in povzročilo najmanj 40.000 evrov škode, na stavbah na naslovih Nazorjeva 2, 4 in Bleiweisova cesta 10 pa je odneslo polovico ostrešja ter v celoti odkrilo streho. Škode naj bi bilo za okoli 200.000 evrov.

Zavarovalni agent podjetja Binova je stanovalcem omenjenih blokov na sestanku po dogodku pojasnil, da je škoda nastala kot posledica močnega vetra, kar je zajeto v zavarovano nevarnost vihar. Ta je vključena v sklenjeno požarno zavarovanje za dele skupnih prostorov (v deležu sklenjenih zavarovanj posameznega bloka) in za škodo na objektu (brez opreme) posameznih stanovanj, ki so sklenili zavarovanje požara. Del objekta in tako predmet zavarovane škode so tudi stekla, ki so bila poškodovana kot posledica viharja.

Enako velja tudi za škodo, ki so jo povzročila podrta drevesa – lastniki vozil sicer lahko podajajo odškodninske zahtevke, vezane na polico za zavarovanje odgovornosti blokov, a praktično ni možnosti, da bo zavarovalnica te škode priznala kot utemeljene. Tak zahtevek bi bil morda lahko utemeljen le, če bi se izkazale druge posebne okoliščine, npr. da so bili lastniki bloka že prej pisno opozorjeni, da drevesa niso vzdrževana in so kot taka nevarna, a kljub temu ni bilo poskrbljeno za odpravo te nevarnosti. Podobno velja za primere, ko je del strehe pri padcu poškodoval dele drugih blokov. Tudi te škode se pokriva iz požarnega zavarovanja blokov, v katere so prileteli deli strehe drugih blokov.

Škode na parkiranih avtomobilih kot posledica padca streh in drugih stvari iz poškodovanih blokov se v splošnem lahko pokrivajo samo iz sklenjenih zavarovanj teh poškodovanih stvari, kot je npr. sklenjeno kasko zavarovanje. Za uveljavljanje teh škod iz sklenjenega zavarovanja odgovornosti blokov, iz katerih so priletele stvari na vozila, ni osnove, ker je škoda nastala zaradi višje sile in se zato težko izkazuje odgovornost lastnikov blokov.

Povedali so še, da so takoj po neurju prejeli tudi nekaj telefonskih klicev, ko so ljudje iskali informacije, na koga naj se obrnejo pri odpravi posledic (npr. odstranjevanje podrtega drevja, drugih predmetov ipd.).

"Škoda na avtomobilu je nastala zaradi vremenskega pojava in posledično padanja predmetov s strehe večstanovanjske zgradbe, ki je v etažni lastnini. V tem primeru ne moremo govoriti, da je škodo povzročila MOK ali da je opustila dolžno ravnanje, ki je privedlo do škode. Tako za škodo na avtomobilu v zasebni lasti mestna občina ne more odgovarjati in ni pravne ali dejanske podlage, da bi škodo pokrili iz javnih sredstev," so odgovorili na naše vprašanje glede kritja stroškov.

Na Nazorjevi in Bleiweisovi pa je strošek odstranjevanja stare strehe, čiščenje okolice in odvoza ter postavitve popolnoma novega začasnega ostrešja pokritega s PVC ponjavami znašal okoli 24.000 evrov. Z izvajalcem krovsko-kleparskih del, ki je bil angažiran pri sami intervenciji 18. avgusta, bi že čez deset dni lahko začeli z menjavo strehe, a se je zapletlo, ko so etažni lastniki ta način sanacije (povrnitev strehe v prvotno stanje) zavrnili in podali zahtevke za preučitev več možnih variant sanacije, za kar pa je potrebno njihovo vsaj 50-odstotno soglasje glede na solastniške deleže v stavbi. Želeli so pregledati vse možne variante in se nato odločiti.

" Pogodba je bila že podpisana s strani predstavnikov stavbe – gradbenim odborom, upravnikom, čakamo pa še na podpis izvajalca. Po ustnem zagotovilu naj bi bil material že naročen in dobavljen na skladišče še v tem tednu, dela naj bi se izvedla do konca meseca oktobra 2022 ," so sporočili.

Na Gradnikovi je strošek odstranjevanja stare strehe, čiščenje okolice in odvoza ter postavitve nove začasne PVC folije-ponjave na streho znašal približno 1.200 evrov. Izvajalec krovsko-kleparskih del, ki je bil angažiran pri sami intervenciji 18. avgusta, sanacije zaradi prezasedenosti ni mogel izvesti, zato so k oddaji ponudb povabili sedem izvajalcev. Do zastavljenega roka sta prispeli dve ponudbi in gradbeni odbor se je odločil za tistega, ki je ponudil najkrajši možni rok izvedbe del in nižjo ceno – 24.289 evrov.

Nato so na Domplanu naročili statični izračun in izdelavo popisa del ter predložili ponudbo za izdelavo projekta del. Dogovorili so se, da izdelovalec v dogovoru s statikom in projektantom pripravi popis vseh potrebnih del, kar bi služilo za takojšen razpis in izbor najugodnejšega izvajalca, a ta na sestanku z gradbenim odborom in zunanjim nadzornikom ni bil potrjen. Za sanacijo strehe je prispela le ena ponudba in na osnovi te so se etažni lastniki odločili za končni izbor kritine – s strešnimi paneli. Glede na to sta statik in projektant dokončala vse potrebne detajle za tovrstno izvedbo kritine. Predviden možen rok izvedbe celovite sanacije strehe je izvajalec podal z začetkom decembra.

Predstavniki etažnih lastnikov so se v tem tednu dogovorili z Mestno občino Kranj, da jim preko Civilne zaščite dobavi dodatne cerade za zaščito strehe. "Te cerade so prispele v prejšnjem tednu, naš krovec jih je takoj namestil na streho in to bo omogočalo dodatno zaščito stavbe pred dežjem. Tako smo sedaj praktično, z izborom izvajalca in sklenitvijo pogodbe za izvedbo sanacije, pred izvedbo. Škoda pa nastaja na stavbi, krivde za to stanje pa nihče ne prevzeme nase. Glede na to, da je bila potrebna takojšnja povrnitev strehe v prvotno stanje s strani etažnih lastnikov zavrnjena, kot upravnik izvršujemo sklepe etažnih lastnikov oziroma njihovih pooblaščencev v gradbenem odboru. Tako kot upravnik stavbe ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za sedanje nastajanje škode vsled še ne sanirane strehe," so še dodali na Domplanu.