Vas Čepovan in del Lokovca nad Novo Gorico je že 25. julija prizadelo hudo neurje z orkanskim vrtincem vetra, ki je odnašal strehe, ruval električne drogove in drevje. Skoraj tri tedne pozneje vas ponovno dobiva svojo idilično hribovsko podobo. Domačini so složno očistili in odpeljali uničene dele streh in drevje, uspeli so zagotoviti krovce in urediti prostore nadomestnega vrtca. Z enotnostjo dokazujejo, da je vse mogoče.