Po neurju začeli sanacijo vozišča na severni ljubljanski obvoznici

Pod objektom nadvoza Korotanske ulice in gorenjske železnice na severni ljubljanski obvoznici je močno deževje v sredo zvečer povzročilo poplavljanje na odseku med Dunajsko in Celovško cesto, kjer je v vodi obtičalo več osebnih vozil, so pojasnili na Darsu.

Dvig voziščne konstrukcije voznega in pospeševalnega pasu je po Darsovih pojasnilih posledica velikih količin padavinske vode, ki jih sistemi kanalizacije niso mogli odvajati. Ker vožnja po teh dveh pasovih ni več varna, so ju začasno zaprli.

Poškodbo si je ogledala komisija za izvedbo izrednih pregledov, ki so potrebni v takih primerih. Na podlagi ugotovitev so se dogovorili za takojšnje popravilo.

Do sanacije mora promet zaradi zagotavljanja varnosti udeležencev na avtocesti potekati le po enem pasu. V času konic zato nastajajo daljši zastoji. Uvoz s Celovške ceste in izvoz na Litostrojsko cesto kljub delni zapori cestišča ostajata odprta za promet, so še pojasnili na Darsu.

Dvig voziščne konstrukcije bo saniran predvidoma do nedelje.