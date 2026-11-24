V Zalogu pri Cerkljah na Gorenjskem je stekla velika akcija sajenja dreves. Junijsko neurje je namreč z zemljo zravnalo več hektarjev gozdnatih površin. Danes je na golem območju 100 prostovoljcev zasadilo skoraj 4000 sadik bukve, hrasta, češnje, smreke in drugih dreves. "Tudi mi moramo naravi pomagati," so bili jasni prostovoljci, vsak od njih je zasadil skoraj 40 novih dreves.