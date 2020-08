Zaradi številnih poškodovanih vozil postavili mobilno cenilno enoto

Neurje, ki je prejšnji teden zajelo nekatere dele Slovenije, je povzročilo veliko škode. Še posebej na Domžalskem. Neurje je odkrivalo strehe in podiralo drevesa, ki so ponekod padla na osebne avtomobile, prav tako je ogromno škode povzročila zelo velika toča. Zaradi velikega števila poškodovanih avtomobilov so zato na Zavarovalnici Triglav aktivirali mobilno cenilno enoto, v pripravljenosti pa so tudi cenilci drugih zavarovalnic.

Po toči na Domžalskem, ki je po prvi oceni povzročila za približno 2,5 milijona evrov škode, v občini nadaljujejo aktivnosti na najbolj prizadetih območjih. Občina in Obrtna zbornica Domžale organizirata tudi krovce iz vse države za popravilo streh po toči. Neurje je poškodovalo okrog 400 objektov. PREBERI ŠE Škode po neurju v Domžalah po prvih ocenah za okoli dva milijona evrov Zavarovalnica Triglav je po neurju s postavitvijo mobilne cenilne enote (MCE) na Verovškovi v Ljubljani zagotovila dodatne prostore za ogled in cenitev avtomobilskih škod. V sredo, 5. avgusta, pa bodo tovrstno mobilno enoto odprli tudi v Trzinu. Za obisk mobilne poslovalnice in cenitev škode na vozilu se oškodovanci lahko naročijo ob prijavi škode na daljavo. "V Zavarovalnici Triglav se zavedamo, da je ob tovrstnih škodnih dogodkih še posebej pomembna hitra in učinkovita storitev. Z mobilno cenilno enoto strankam tako omogočamo, da škodo na vozilu prijavijo v neposredni bližini doma in ob v naprej dogovorjenem terminu, s čimer se izognejo gneči," je povedal Boris Kuhelj, direktor škodnega centra v Zavarovalnici Triglav. icon-expand Toča je poškodovala več vozil. FOTO: Mitko Blatnik Zavarovalnice ljudem svetujejo, naj za prijavo škode uporabijo katero od elektronskih poti in se tako izognejo gneči. "Ob prijavi škode naj zavarovanci pred prijavo preverijo kritja na svojih zavarovalnih policah. če je varno in mogoče, lahko posnamejo nekaj fotografij, ki naj čim natančneje prikazujejo škodo. Pri oddaji prijave naj poškodovane stvari čim natančneje navedejo, priložijo morebitne fotografije ter pripišejo tudi telefonsko številko in številko transakcijskega računa, kamor lahko zavarovalnica nakaže zavarovalnino,"so zapisali pri Zavarovalnici Triglav.