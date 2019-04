Po nezakonitem prehodu meje ukradli avtomobil

Na območju Tanče Gore in Mavrlena so policisti izsledili in prijeli 14 državljanov Afganistana in državljana Bangladeša, postopki s tujci pa še niso zaključeni, so sporočili s PU Novo mesto. Iz PU Ljubljana so sporočili, da so prav tako prijeli 19 tujcev, ki so želeli nezakonito prečkati mejo, vsi pa so zaprosili za mednarodno pomoč. Na območju Ilirske Bistrice in Kozine pa so policisti obravnavali 21 oseb, sporočili so, da so dve osebi že vrnili na Hrvaško, ostale pa bodo vračali po zaključenih postopkih.

V noči na 24. 4. so policisti pri Rožnem Dolu ustavili avtomobil, v katerem so bili trije tujci, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Med postopkom so ugotovili, da so državljani Alžirije po nezakonitem prehodu v kraju Črešnjevec ukradli osebni avtomobil volkswagen golf, v katerem so bili kontaktni ključi, vozilo pa je bilo odklenjeno. Avtomobil so policisti zasegli, tujce pa pridržali. Zdaj jih čaka kazenska ovadva zaradi kaznivenga dejanja odvzema motornega vozila, prav tako pa jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.