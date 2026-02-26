Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Po nezakoniti raciji brez premikov, predsednica kritična do Avstrije

Železna Kapla, 26. 02. 2026 13.34 pred 1 uro 4 min branja 22

Avtor:
STA L.M. Ne.M.
Racija na antifašističnem taboru

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob obisku na Peršmanovi domačiji pri Železni Kapli, kjer je lani poleti potekala obsežna policijska racija na antifašističnem taboru, izrazila nezadovoljstvo, ker Avstrija po incidentu po njeni oceni ukrepa prepočasi.

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v okviru delovnega obiska na avstrijskem Koroškem obiskala Peršmanovo domačijo, kjer si je ogledala stalno muzejsko razstavo o usodi koroške slovenske skupnosti in partizanskem odporu med drugo svetovno vojno. Na Peršmanovi domačiji se je srečala s predstavniki Društva Peršman, s potomci tamkajšnjih žrtev nacizma iz družin Sadovnik in Kogoj ter s predstavniki Zveze koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora. Zahvalila se jim je za ohranjanje spomina na odpor ter na koroške slovenske žrtve nacističnega režima.

Kot je poudarila v izjavi za medije, se od objave poročila posebne komisije avstrijskega notranjega ministrstva, ki je ugotovila, da je bila racija nezakonita in nesorazmerna, ni zgodilo nič.

Ob tem je predsednica izrazila željo, da bi Avstrija udejanjila vsaj eno od priporočil komisije, to je izobraževanje policistov o zgodovinskem pomenu Peršmanove domačije. Na tem kraju so nacisti leta 1945 umorili enajst članov dveh slovenskih družin.

Nataša Pirc Musar na delovnem obisku na avstrijskem Koroškem
Nataša Pirc Musar na delovnem obisku na avstrijskem Koroškem
FOTO: Boštjan Podlogar UPRS

"Lanski dogodek pušča posledice pri koroških Slovencih," je še dejala Nataša Pirc Musar. Dodala je, da upa, da bo Avstrija njihovo bolečino zaznala in bo v zvezi z incidentom in manjšino ukrepala hitreje.

Predsednica, ki se je pri Peršmanu danes med drugim sešla s potomci ubitih družin, je dejala, da bi se tovrstne težave morale reševati tudi zato, ker so jo sogovorniki opozorili na porast sovražnega govora na družbenih omrežjih v zadnjem času. Vsako neukrepanje države lahko sproži val nove sovražnosti, je opozorila.

Sešla se je z mladimi koroškimi Slovenci

Sestala se je tudi z mladimi koroškimi Slovenci, predstavniki študentskih in dijaških organizacij, ter z njimi razpravljala o prihodnosti mladih na avstrijskem Koroškem. Kot je poudarila, jo ti mladi navdajajo z optimizmom za razvoj slovenske skupnosti na tem območju. Predstavili so ji namreč odločenost za še tesnejše sodelovanje in enotno nastopanje z močnim glasom navzven in znotraj slovenske skupnosti na avstrijskem Koroškem. Njihova samozavest in angažiranost kot prihodnih nosilcev narodnega spomina sta posebej dragoceni. Zato je po njenem mnenju še toliko bolj nesprejemljivo, da so bili lani poleti prav mladi tarča grobega in protipravnega policijskega posega na Peršmanovi domačiji, so sporočili iz urada predsednice RS.

Nataša Pirc Musar na delovnem obisku na avstrijskem Koroškem
Nataša Pirc Musar na delovnem obisku na avstrijskem Koroškem
FOTO: Boštjan Podlogar UPRS

Ogledala si je razstavo o usodi slovenske manjšine

Na domačiji si je predsednica tudi ogledala stalno razstavo o usodi slovenske manjšine in partizanskem odporu med drugo svetovno vojno. Nato se je med drugim ločeno sešla s predstavniki Društva Peršman, ki upravlja muzej, in mladimi koroškimi Slovenci, predstavniki študentskih in dijaških organizacij.

Nataša Pirc Musar na delovnem obisku na avstrijskem Koroškem
Nataša Pirc Musar na delovnem obisku na avstrijskem Koroškem
FOTO: Boštjan Podlogar UPRS

Predsednica si je v nadaljevanju s predstavniki krovnih in drugih organizacij slovenske narodne skupnosti izmenjala poglede o ključnih vprašanjih obstoja in razvoja skupnosti. Slovenija podpira prizadevanja slovenske narodne manjšine v Avstriji proti marginalizaciji njene zgodovine, jezika in kulture ter ostaja zavezana vsestranski podpori za dolgoročno ureditev manjšinskih pravic v skladu s 7. členom Avstrijske državne pogodbe.

Navedena stališča je v nadaljnjem pogovoru predstavila tudi deželnemu glavarju Koroške dr. Petru Kaiserju. "Izrazila je zadovoljstvo, da se sodelovanje med Republiko Slovenijo in deželo Koroško v zadnjem obdobju uspešno razvija na mnogih področjih. Pozdravila je delo Skupnega odbora Slovenija-Koroška ter dinamično gospodarsko sodelovanje med partnerji na obeh straneh meje. Deželnemu glavarju se je zahvalila za njegov osebni prispevek k razvoju odnosov med Slovenijo in deželo Koroško, kar ugodno vpliva tudi na odnose na meddržavni ravni," so zapisali v uradu.

Nataša Pirc Musar na delovnem obisku na avstrijskem Koroškem
Nataša Pirc Musar na delovnem obisku na avstrijskem Koroškem
FOTO: Boštjan Podlogar UPRS

Prepoznala je tudi njegov prispevek k sožitju in dialogu v korist slovenske narodne manjšine na avstrijskem Koroškem. Kot je še poudarila, Slovenija pozdravlja vse dejavnosti dežele Koroške, ki prispevajo k napredku slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, njeni večji prepoznavnosti in sprejetosti, saj ta predstavlja nenadomestljiv del identitete in kulturne raznolikosti dežele.

Izrazila je upanje, da bo Avstrija začutila bolečino koroških Slovencev

Predsednica Pirc Musarjeva je izrazila upanje, da bo Avstrija začutila bolečino koroških Slovencev in posledično sprožila hitrejše reševanje problematike z domačije Peršman kot tudi vseh ostalih odprtih vprašanj, povezanih s Slovenci na avstrijskem Koroškem.

Nataša Pirc Musar na delovnem obisku na avstrijskem Koroškem
Nataša Pirc Musar na delovnem obisku na avstrijskem Koroškem
FOTO: Boštjan Podlogar UPRS

Slovenija namreč pričakuje okrepljeno podporo deželnih in zveznih oblasti pri reševanju vseh odprtih vprašanj položaja in uresničevanja pravic slovenske narodne manjšine v Avstriji, skladno z zavezami iz Avstrijske državne pogodbe. Posebej je poudarila potrebo po hitrejšem napredku pri reformi dvojezičnega sodstva in uporabi slovenskega jezika v javni upravi kot tudi po dvigu kakovosti dvojezičnega šolstva na vseh ravneh.

Pričakuje, da bodo nestrpni dogodki temeljito preiskani in sankcionirani

"Slovenija prav tako pričakuje, da bodo vsi dogodki, ki pomenijo izraz nestrpnosti ali nesprejemanja slovenske manjšine, temeljito preiskani in ustrezno sankcionirani. Namesto vedno novih uradniških pojasnil pričakuje dosledno in prednostno uresničevanje vseh priporočil iz poročila analitične komisije avstrijskega ministrstva za notranje zadeve o dogodku na Peršmanovi domačiji, v skladu z načeli pravne države in vladavine prava," so sporočili iz urada predsednice.

Obisk na avstrijskem Koroškem je predsednica sklenila s srečanjem z župani obmejnih občin – petih slovenskih in devetih avstrijskih, ki sodelujejo v okviru Geoparka Karavanke, ki predstavlja dobro prakso čezmejnega regionalnega razvoja obmejnega območja.

Nataša Pirc Musar Peršmanova domačija Avstrija racija

Vlada tarča kibernetskega napada: 'Gre za vprašanje nacionalne varnosti'

Zakaj zadnjo sredo v februarju zaznamujejo rožnate majice?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Levi so barabe
26. 02. 2026 18.43
Demografija se spreminja. Oni so avstrijski državljani in slovenija se ne bi smela v to vtikat in se poniževat. Če je komu v tolažbo, saj rdeči banditi so tudi avstrijce razgnali iz slovenije da ni od mannjšine nič ostslo.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
26. 02. 2026 18.36
Kira precednica- ona ki je bila nastavljena, spet nič od nič iz nje!
Odgovori
+3
4 1
progresivnidaveknastanovanja
26. 02. 2026 18.35
Sem zadnic prebral eno kleno nekje tu gor: Slovenci imamo v kleteh vino, avstrijci pa sorodnike : )
Odgovori
-1
0 1
Teofil
26. 02. 2026 18.33
Avstrici ne bodo nikoli dovolili,da se na nihovem ozemlju organizira komunistična zborovonja,žal v Sloveniji še vedno Osvobodilno fronto ne označimo za teroristično organizacijo,kakor tudi ne Palestinsko Osvobodilno fronto po imenu Hamaz.
Odgovori
+4
4 0
gmajna
26. 02. 2026 18.18
Kumunizem je prišel po nacizmu v Jugoslaviji smo imeli Socializem. Avstrice imajo za dobre in nas za čudne potomci belih peres. KOROŠKA JE SLOVENSKA ZEMLJA, ne čudim se da stranka ki en teden igra harmoniko v znak Slovenstva v naslednjem hipu igra Tomsona in posluša pokojnega Hajderja, pa je bil Hajder kleni Desničar in zelo negativno usmerjen proti istospolnim , S KOM SE JE POLJUBLJAL V DISKOTEKI DESNIČARJI?
Odgovori
-1
2 3
Kviz
26. 02. 2026 18.16
Kaj pa naša policija glede Fotopuba. Ultrazvočna hitrost pa se nič ne pritožuje.
Odgovori
+4
6 2
sencina
26. 02. 2026 18.08
Kolko so trajali glupi davki in prešanjeeggs?
Odgovori
-1
1 2
armenius
26. 02. 2026 18.05
avstrijci so čist ok, mi smo mal čudni- ampak kaj češ, 50 let komunizma pusti hude posledice
Odgovori
+3
5 2
natas999
26. 02. 2026 17.48
ne vtikaj nosa kamor ni treba
Odgovori
+3
5 2
Slovenska pomlad
26. 02. 2026 17.35
Avstrija je absolutno zlo.
Odgovori
-4
5 9
Muca ne grize
26. 02. 2026 17.44
Upam ,da te končno blokirajo.
Odgovori
+4
7 3
St. Gallen
26. 02. 2026 17.49
Die Paldauer, Avsenik Austropopa
Odgovori
+2
2 0
Dragica Cegler
26. 02. 2026 17.34
Nataša se naj briga za Slovence,in ne steguje jezika kjer ni treba.Avstrija daje kruh 100 tisočim Slovencem.
Odgovori
+5
10 5
Diabloss
26. 02. 2026 17.45
a ni par 100 tisoc
Odgovori
+2
2 0
tornadotex
26. 02. 2026 15.39
Predsednica ima povsem prav...v nasprotnem se bodo razširile razne skrajno desničarske organizacije z svojim delovanjem in potem bo res problem...
Odgovori
+1
5 4
peresni
26. 02. 2026 15.29
Janšisti podpirajo vse aretacije ..samo svojih ne.
Odgovori
-4
4 8
Razumnež
26. 02. 2026 14.34
Samo da je morilec Šutarja pri nas v zaporu..... Jasno da avstrijci ne bodo svojih preganjal in tuje ščitl, kot mi.
Odgovori
+8
9 1
vlahov
26. 02. 2026 14.03
Ni nezakonita.
Odgovori
+1
5 4
vlahov
26. 02. 2026 14.02
Nobena racija ni zakonita .
Odgovori
-1
3 4
Andrej Lon?ar3
26. 02. 2026 13.49
Doma ima totalno razsuto pravosodje v Avstriji pa jih poučuje kako se procesira minorne prekrške... Ponovno je dokazala da je najpametnejša kadar molči
Odgovori
+12
15 3
JApajaDAja
26. 02. 2026 15.10
od tam računa pomoč-tam je naredila doktorat !
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Umrla je hči znanega igralca
Umrla je hči znanega igralca
vizita
Portal
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Svet Zpiza za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka
Svet Zpiza za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543